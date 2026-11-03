Tiyatro sahnesinde Filistin'in ev ve kimlik kaybı

oyunun odağı ve anlatımı:

'Evdeki Yabancı' Erzurum Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu tarafından sahnelenen ve Filistinlilerin 1948'den bu yana yaşadığı toprak kaybı, zorla yerinden edilme ile yurtlarından koparılma gerçeğini tiyatronun güçlü anlatımıyla ele alan bir yapıt olarak izlendi. Eser, ev, yurt, kimlik ve insanın yaşadığı toprakla kurduğu bağ üzerinden tarihsel bir yüzleşme sunuyor.

Oyunun yazarı ve yönetmeni Prof. Dr. Bünyamin Aydemir, sahne dili ve dramatik yapı aracılığıyla izleyiciyi bir halkın yaşadığı kayıplar üzerine düşünmeye davet ediyor. Eser, tarihsel gerçeklikleri duygu odağına alarak izleyiciyle etkin bir empati köprüsü kurmayı amaçlıyor.

oyuncular, teknik ekip ve salon tepkisi:

Gösterimi Vali Ahmet Baruş ile Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu ve şehrin protokolü izledi. Salonda, oyunun insani boyuta odaklanan anlatımı nedeniyle duygu yüklü anlar yaşandı ve izleyiciler arasında yoğun ilgi gözlendi.

Rol alan oyuncular arasında Gonca Çılgı, Emrah Çılgı, Yakup Abdullahoğlu, Selçuk Ağırman, Sencer Torun ve Fatmanur Çavaş yer aldı. Teknik ekipte ışık tasarımında Eser Dursun, dekor tasarımında Kürşad Ekinci, kostüm tasarımında Sinan Candan, teknik sorumlu Yusufcan Korkmaz ve dramaturg olarak Ayşenur Bayraktaroğulları görev yaptı.

Oyun sonrası bazı izleyicilerin Türk Kızılay aracılığıyla Filistin'e bağışta bulunması, sahnede anlatılanların seyircide somut bir karşılık bulduğunu gösterdi ve sanatın toplumsal meselelerde farkındalık yaratma gücünü vurguladı.

Prof. Dr. Bünyamin Aydemir'in hem yazarlığını hem yönetmenliğini üstlendiği eser, tiyatronun toplumsal hafızayı canlı tutma ve ortak insani değerler etrafında buluşturma rolünü öne çıkarıyor; izleyiciyi yalnızca tanıklığa değil, insani sorumluluklar üzerine düşünmeye çağırıyor.

Oyun, ücretsiz olarak her pazartesi ve salı günü saat 19.00'da Erzurum Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki İbrahim Erkal Dadaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde seyirciyle buluşmayı sürdürecek.

ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ŞEHİR TİYATROSU TARAFINDAN SAHNEYE TAŞINAN “EVDEKİ YABANCI”, FİLİSTİNLİLERİN 1948’DEN BU YANA YAŞADIĞI TOPRAK KAYBINI, ZORLA YERİNDEN EDİLMEYİ VE YURTLARINDAN KOPARILMA GERÇEĞİNİ TİYATRONUN GÜÇLÜ ANLATIMIYLA SAHNEYE TAŞIDI.