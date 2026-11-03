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Hafıza ve sahne: 'Ve Ateş Bizi Tüketiyor' festivalde iki gösterimde de ayakta alkışlandı

30. İstanbul Tiyatro Festivali'nde sahnelenen 'Ve Ateş Bizi Tüketiyor', Murat Gülsoy uyarlaması olarak 31 Ekim ve 1 Kasım gösterimlerinde iki kez ayakta alkışlandı.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 12:08

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Hafıza ve sahne: 'Ve Ateş Bizi Tüketiyor' festivalde iki gösterimde de ayakta alkışlandı

Oyun festival programında:

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın sahneye koyduğu 'Ve Ateş Bizi Tüketiyor', 30. İstanbul Tiyatro Festivali kapsamında tiyatroseverlerle buluştu. Murat Gülsoy'un aynı adlı romanından Müge Oskay tarafından tiyatroya uyarlanan eser, 31 Ekim ve 1 Kasım tarihlerinde Bakırköy Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi'nde izlendi.

Temalar ve sahneleme:

Oyun, bireysel ve toplumsal hafıza kavramları üzerinden geçmiş ile bugün arasındaki ilişkiyi sorguluyor. Anlatım dili ve sahneleme tercihleri, unutma ve hatırlama süreçlerini dramatik açıdan görünür kılarken izleyiciye düşünsel bir yolculuk sunuyor. Metnin edebi kökeni ve uyarlama dili, anlatının katmanlarını sahneye taşımada ön plana çıkıyor.

İzleyici ve eleştirel karşılama:

Her iki gösterimin sonunda oyuncular uzun süre seyirciler tarafından ayakta alkışlandı; bu tepki, eserin hem anlatı hem de sahneleme açısından izleyicide bıraktığı etkinin göstergesi oldu. Seyirci ilgisi, oyunun festival programındaki yerini ve izleyiciyle kurduğu doğrudan bağı doğruladı.

Genel olarak Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları yapımının, hem edebi bir kaynaktan beslenen uyarlama başarısı hem de sahne diliyle ortaya koyduğu etki sayesinde festivalde beğeni topladığı görüldü.

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ŞEHİR TİYATROLARI, &quot;VE ATEŞ BİZİ TÜKETİYOR&quot; ADLI OYUNUNU 30....

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ŞEHİR TİYATROLARI, "VE ATEŞ BİZİ TÜKETİYOR" ADLI OYUNUNU 30. İSTANBUL TİYATRO FESTİVALİ KAPSAMINDA SAHNELEDİ.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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