Üniversitenin kangal merkezinde ilk yavrular heyecanı

Kangal merkezinde ilk yavrular:

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Kangal Köpeği Uygulama ve Araştırma Merkezi nde bu yıl dünyaya gelen iki Kangal yavrusu merkeze ayrı bir heyecan kazandırdı. Rektör Prof. Dr. Ahmet Şengönül ile Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süleyman Değirmen merkezde incelemelerde bulunarak yeni doğan yavrular ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

merkezin çalışmaları ve hedefleri:

Merkez Müdürü Prof. Dr. Nazlı Ercan tarafından aktarılan bilgilerde, merkezin temel işlevinin Kangal köpeği ırkının korunması ve özelliklerinin bilimsel yöntemlerle belgelenmesi olduğu vurgulandı. Üniversite kampüsünde yer alan merkez, ziyaretçilere Kangal köpeğinin fiziksel ve davranışsal özelliklerini aktarıyor ve özellikle çocuklara hayvan sevgisi kazandırmayı amaçlayan etkinlikler düzenliyor. Merkez, Erasmus programı kapsamında gelen uluslararası öğrenciler ve akademisyenleri de ağırlıyor; bugüne kadar 20 nin üzerinde ülkeden misafir kabul edildiği belirtildi.

yavruların önemi ve toplumsal katkı:

Rektör Prof. Dr. Ahmet Şengönül, Kangal köpeğinin Sivas ve Türkiye için taşıdığı değere dikkat çekerek merkezin ırkın gelecek nesillere aktarılmasında üstlendiği rolün önemini ifade etti. Merkezin hem bilimsel araştırma hem de toplumsal farkındalık yaratma işlevi bulunduğu, öğrenciler ve kent halkının merkeze ilgi gösterdiği vurgulandı. Ayrıca kış öncesi doğan yavruların bağışıklık sistemlerinin daha güçlü geliştiğine dair bilgi verildi; bu durum yavruların sağlıklı gelişimini destekleyen bir etken olarak kayda geçti.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Kangal Köpeği Uygulama ve Araştırma Merkezi aracılığıyla ırkın korunması, genetik ve ırksal özelliklerin bilimsel olarak izlenmesi ve uluslararası tanıtım çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Bu yıl dünyaya gelen yavrular, merkezin yürüttüğü koruma ve eğitim faaliyetlerinin somut bir sonucu olarak değerlendirilirken, kurum yetkilileri çalışmaların süreceğini belirtti.

SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. AHMET ŞENGÖNÜL