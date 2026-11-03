Aydın fuarı edebiyatla çekiyor: üçüncü kitap şöleni sürüyor

3. Aydın Kitap Fuarı Fuar Aydın'da devam ediyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen 3. Aydın Kitap Fuarı, Fuar Aydın mekanında ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Etkinlik, açıldığı günden bu yana binlerce ziyaretçiyi fuarda buluşturdu ve kentte edebiyat hareketliliği yarattı.

Etkinlikler ve yayınevleri:

Fuarda çok sayıda yayınevi yer alıyor; imza günleri, söyleşiler ve paneller kitapseverlere farklı buluşma fırsatları sunuyor. Ziyaretçiler, sevdikleri yazarların eserlerini fuarda inceleyip satın alabiliyor; ayrıca farklı illerden gelen sahaf stantlarında koleksiyon değeri taşıyan kitaplara ulaşma şansı bulunuyor. Yeni yazarlar ve yayımlanmamış çalışmalar da fuarın dikkat çeken yanları arasında.

Başkanın daveti ve ziyaret bilgileri:

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu tüm vatandaşları fuara katılmaya çağırdı. Başkan Çerçioğlu, "Geleneksel hale gelen Aydın Kitap Fuarı’nı 3’üncü kez vatandaşlarımızla buluşturduk. Aydınımıza kazandırdığımız Fuar Aydın’da gerçekleştirilen etkinliğimize tüm vatandaşlarımızı davet ediyorum" ifadelerini kullandı. 3. Aydın Kitap Fuarı 8 Kasım Pazar gününe kadar sürecek; ziyaret saatleri ise her gün 10.00 ile 19.00 arasında.

Fuara katılan yayınevleri, yazarlar ve sahaflar aracılığıyla kent sakinleri hem tanıdık eserlerle hem de yeni keşiflerle buluşuyor; kültürel katılımı artıran bu tür etkinlikler, yerel okur profiline canlılık kazandırıyor.

BAŞKAN ÇERÇİOĞLU’NDAN AYDIN KİTAP FUARI’NA DAVET