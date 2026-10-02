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Tiyatromuzun belleği Maltepe'de: Vural Arlıer arşivi sanatseverlerle buluşuyor

Vural Arlıer’in kişisel arşivinden afiş, dergi, fotoğraf ve belgeler 6-19 Ekim'de Maltepe'de 'Tiyatromuzun Belleği' sergisinde sergilenecek.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 13:57

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Tiyatromuzun belleği Maltepe'de: Vural Arlıer arşivi sanatseverlerle buluşuyor

Tiyatromuzun belleği sahnede:

Maltepe Belediyesi, Türk tiyatrosunun yakın tarihine ışık tutan önemli bir arşivi sanatseverlerle buluşturuyor. Uzun yıllar boyunca özel tiyatro belgeleri toplayan Vural Arlıer in kişisel arşivinden derlenen eserler, 6-19 Ekim tarihleri arasında Maltepe Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi nde sergilenecek. Serginin küratörlüğünü Savaş Güller üstleniyor ve açılış 6 Ekim Salı günü saat 19.00'da birçok konuğun katılımıyla gerçekleştirilecek.

Sergi kapsamı ve öne çıkan materyaller:

Arşiv, özellikle 1960 ve 1970'lerde kurulan ve gelişen özel tiyatrolara ait afişler, efemera, fotoğraflar, dergiler ve çeşitli belgelerden oluşuyor. Koleksiyondaki birçok parça yıllar sonra ilk kez gün yüzüne çıkarken, daha önce hiç sergilenmemiş belgeler de ziyaretçilere sunulacak. Bu materyaller, dönem tiyatro pratiğini, sahne tasarımını ve toplulukların iletişim dilini izlemeye olanak tanıyor.

Maltepeli isimler ve özel koleksiyonlar:

Sergide Maltepeli tiyatrocuların çalışmaları da yer alacak; isimler arasında İsmail Galip Arcan ve Lale Oraloğlu gibi önemli figürler bulunuyor. Ayrıca Maltepeli yazar Kerim Korcan ile birlikte, Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatrosu, Ankara Sanat Tiyatrosu, Dormen Tiyatrosu, Küçük Sahne ve Kent Oyuncuları gibi topluluklara ait ilk kez görülecek belgeler ziyaretçilere sunulacak.

Maltepe Belediyesi, Ekim ayında 30'a yakın ülkeden toplulukları ağırlayacak olan 8. Uluslararası Tiyatro Festivali hazırlıkları sürerken, bu sergi festival atmosferini destekleyen ayrıksı bir kültür etkinliği niteliği taşıyor. Sergi, 19 Ekim tarihine kadar Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde gezilebilecek ve yerel ile ulusal tiyatro belleğinin izlerini bir arada sunacak.

Ziyaret bilgisi: 'Tiyatromuzun Belleği' sergisi 6-19 Ekim tarihleri arasında Maltepe Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde izlenebilir; açılış 6 Ekim Salı günü saat 19.00'da gerçekleşecektir.

MALTEPE BELEDİYESİ UNUTULMAYACAK BİR SERGİYE EV SAHİPLİĞİ YAPACAK. VURAL ARLIER’İN KİŞİSEL...

MALTEPE BELEDİYESİ UNUTULMAYACAK BİR SERGİYE EV SAHİPLİĞİ YAPACAK. VURAL ARLIER’İN KİŞİSEL ARŞİVİNDEN ÇIKAN AFİŞLER, DERGİ, EFEMERA VE BELGELERLE TÜRK TİYATROSU’NUN GEÇMİŞİNE KAPI ARALANACAK. AYNI ZAMANDA MALTEPELİ TİYATROCULARIN DA ÇALIŞMALARINA YER VERİLECEK "TİYATROMUZUN BELLEĞİ" İSİMLİ SERGİ, 6-19 EKİM TARİHLERİ ARASINDA, MALTEPE BELEDİYESİ YAŞAR KEMAL KÜLTÜR MERKEZİ’NDE SANATSEVERLERLE BULUŞACAK.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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