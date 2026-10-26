Korkut’ta iki yılda kapsamlı dönüşüm: 950 milyon liralık yatırımın ayrıntıları

korkut’ta yatırımların genel tablosu:

Korkut Belediye Başkanı Haşim Arık, görev süresince ilçeye yönelik önceliğin vatandaşa hizmet olduğunun altını çizdi ve 2025-2026 yıllarında yaklaşık 950 milyon lira tutarında yatırım gerçekleştirdiklerini açıkladı. Arık, yatırımları hayata geçirirken destek veren Sayın Cumhurbaşkanımıza, parti yetkililerine, Muş milletvekili Mehmet Emin Şimşek, ilçe teşkilatı ve belediye meclis üyelerine teşekkür etti; aynı zamanda cefakâr Korkut halkına minnettarlığını dile getirdi.

altyapı ve yaşam alanlarındaki yenilikler:

İlçede altyapı çalışmalarıyla birlikte sosyal yaşamı destekleyecek düzenlemeler ön plana çıktı. Gölet çevresinde oluşturulan mesire alanı, vatandaşların dinlenebileceği ve zaman geçirebileceği yeni bir kamusal mekan olarak hizmete sunuldu. İlçenin içme suyu sorunu uzun vadeli çözülerek yaklaşık 50 yıllık içme suyu ihtiyacı karşılanacak şekilde düzenlendi. Ayrıca altyapı ve kaldırım yenilemeleri tamamlandı; gerekli araç ve gereçlerin temini sağlanarak hizmet kalitesi yükseltildi.

konut, ulaşım ve enerji yatırımları:

Memurların ve vatandaşların ilçe merkezinde ikamet etmesini teşvik etmek amacıyla gerçekleştirilen TOKİ projesi kapsamında 80 adet konut inşa ediliyor. Arık, konutların inşaatının bitme aşamasında olduğunu ve hak sahiplerine teslimlerin 2027 yılında yapılmasının planlandığını, bu konutların tamamen eğitim çalışanlarına yönelik olup bir kampüs alanına dönüştürüleceğini belirtti.

Ulaşım alanında merkezdeki yaklaşık 3 kilometrelik yol sıcak asfaltla kaplandı; Ulaştırma Bakanlığı işbirliğiyle ilçe merkezi tamamen sıcak asfaltlı yollara kavuştu. Enerji Bakanlığı ile yürütülen çalışmalar sonucunda ise ilçe merkezinin aydınlatma sistemleri dekoratif uygulamalarla bütünleştirilerek görsel cazibe artırıldı. Yolcu hareketliliğini örgütlemek amacıyla planlanan mini otogar projesi de hayata geçirilerek, araçların ve yolcuların merkezi bir noktadan düzenli olarak işlemesi hedeflendi; bu tesisin de 2027 yılında hizmete alınması planlanıyor.

ekonomik ve hizmet odaklı yatırımlar:

Korkut’ta bankacılık hizmetlerine erişimi kolaylaştırmak amacıyla ilçeye üç katlı bir Ziraat Bankası binası kazandırıldı. Arık, Ziraat Bankası Genel Müdürü ile yapılan görüşmeler sonucunda, yaklaşık 150 milyon liralık yatırımla inşa edilen yeni bankanın 2026 yılı içinde faaliyete geçeceğini bildirdi. İlçede hizmet verecek banka, 33 köy ile birlikte yoğun olarak tarım yapan çiftçilerin işlemlerini yerinde yürütmesini sağlayacak.

İstihdamı artırma hedefiyle tekstil yatırımı için valilikle yapılan görüşmeler sonucunda 1.000-1.200 metrekare büyüklüğünde bir alan tahsis edildi ve ödeneği sağlandı; ihale sürecinin yakın zamanda başlatılması planlanıyor. Başkan Arık ayrıca ilçenin yüzde yüz doğal gazla buluşturulduğunu vurguladı ve ilçedeki geliştirme adımlarının vatandaşların yaşam kalitesine doğrudan katkı sağlamayı amaçladığını söyledi.

Arık, sözlerini "Hakikaten yerel yöneticilik anlayışımla, görev sürem boyunca bu insanlara ne yapsam azdır diyorum" ve "Hepsine teşekkür ediyorum" ifadeleriyle tamamladı; uygulamada olan ve planlanan projelerin kademeli olarak 2026-2027 dönemlerinde tamamlanarak hizmete sunulacağı belirtildi.

MUŞ’UN KORKUT İLÇESİNDE, 2025-2026 YILLARINDA YAKLAŞIK 950 MİLYON LİRALIK YATIRIM GERÇEKLEŞTİRİLDİ.