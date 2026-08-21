TOGÜ, 2026 YKS tercih hareketliliğinin merkezine yerleşti

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 2026 yerleştirmelerinde öne çıktı

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ), 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarına göre farklı başarı dilimlerindeki öğrencilerin tercih ettiği yükseköğretim kurumları arasında dikkat çekti. Üniversiteye yerleşen toplam öğrenci sayısı 5 bin 769 olarak kaydedildi ve bu öğrenciler 79 farklı ilden geldi.

başarı dilimlerine göre dağılım:

YKS sonuçları, TOGÜ’nün çeşitli başarı sıralamalarından öğrenciler tarafından tercih edildiğini gösteriyor. Türkiye genelinde ilk 5 binlik başarı sıralamasında yer alan 12 öğrenci TOGÜ'yü seçti. Ayrıca üniversiteyi tercih eden öğrenciler arasında ilk 10 binde 54, ilk 20 binde 260 ve ilk 50 binde 531 öğrenci yer aldı. Bu dağılım, TOGÜ'nün farklı başarı gruplarına hitap eden programları ve imkânlarıyla göz önünde bulunduğunu ortaya koyuyor.

tercih sıralamasındaki konum:

Tercihler açısından da öne çıkan veriler var. TOGÜ'ye yerleşen öğrencilerin yüzde 13'ü üniversiteyi ilk tercihinde gösterirken, yüzde 28'i ise üniversiteyi ilk üç tercihi arasında yazdı. Sayısal olarak 732 öğrenci TOGÜ'yü tercih listesinde ilk sıraya yazdı; ilk üç tercih arasında gösteren öğrenci sayısı ise 1.601 oldu. Bu oranlar, kurumun hem yerel hem de bölgesel cazibesinin bir göstergesi olarak okunabilir.

il dışından gelen talep ve bölgesel dağılım:

Yerleşen öğrencilerin 4.009'u il dışından gelerek toplam yerleşenlerin yaklaşık yüzde 69'unu oluşturdu. Tokat dışından en fazla öğrenci gönderen iller sırasıyla İstanbul 401, Samsun 396, Ankara 251, Kayseri 236 ve Sivas 209 oldu. Bu sonuçlar, TOGÜ'nün yalnızca yerel bir tercih değil, farklı şehirlerden de öğrenci çekebilen bir kurum olduğuna işaret ediyor.

Genel olarak 2026 YKS yerleştirme verileri, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nin hem başarı dilimlerine göre tercih edilen hem de coğrafi olarak geniş bir öğrenci kitlesi tarafından tercih edilen bir üniversite olduğunu ortaya koyuyor.

TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (TOGÜ), 2026 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI (YKS) YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE FARKLI BAŞARI SIRALAMALARINDAKİ ÖĞRENCİLERİN TERCİH ETTİĞİ ÜNİVERSİTELER ARASINDA ÖNE ÇIKTI. TOGÜ’YE 79 FARKLI İLDEN TOPLAM 5 BİN 769 ÖĞRENCİ YERLEŞTİ.