Dolar 50,3891 +0,09%
Euro 55,5134 +0,03%
Bist 11.842,61 0,00%
Altın Gram 6.289,50 -0,10%
EUR/USD 1,1012 -0,14%
Brent Petrol 93,68 -2,25%
--°

Başvurular sona eriyor: Gaziantep’in hasadı ve kadim şehir fotoğrafları aranıyor

Gaziantep Ticaret Borsası'nın iki temalı fotoğraf yarışmasına başvurular 27 Kasım 2026'ya kadar sürüyor; eserler çevrim içi olarak gtb.org.tr'den gönderilecek.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 16:57

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Başvurular sona eriyor: Gaziantep’in hasadı ve kadim şehir fotoğrafları aranıyor

GTB iki ayrı tema ile kentin görsel hafızasını genişletmeyi hedefliyor

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) tarafından düzenlenen fotoğraf yarışmalarına başvuruların son günü yaklaşırken, yarışmalar Gaziantep’in tarımsal üretim kültürünü, tarihi dokusunu ve yaşam zenginliğini belgelemeyi amaçlıyor. Yarışmalar, kent hafızasını fotoğraf sanatının evrensel diliyle kayda geçirmek ve gelecek nesillere taşımak için hem amatör hem profesyonel fotoğrafçıları davet ediyor.

Hasadın bereketi ve üreticinin emeği:

Beşinci kez düzenlenen Gaziantep’te Hasat Mevsimi yarışması, Antep fıstığı, üzüm, zeytin, biber ve bölge ürünlerinin hasat süreçlerini, üreticilerin emeğini ve geleneksel tarım yöntemlerini odağına alıyor. Yarışma, bahçelerde günün ilk ışıklarıyla başlayan hazırlıklardan ürünlerin toplanması, kurutulması ve pazara hazırlanmasına kadar tarımsal üretimin farklı aşamalarını fotoğraflarla belgelemeyi amaçlıyor. Bu sayede Gaziantep’in üretim potansiyeli kadar toprağa emek veren insanların hikâyeleri de görünür kılınacak.

Kentin kadim dokusu objektiflerde:

İkincisi düzenlenen Kadim Şehir Gaziantep yarışması ise kentin binlerce yıllık tarihini, mimari dokusunu ve günlük yaşamını ön plana çıkarıyor. Tarihi hanlar, çarşılar, taş sokaklar, geleneksel el sanatları ve geçmişten günümüze yaşatılan meslekler yarışmanın ana konu başlıklarını oluşturuyor. Yarışma, mekanların yanı sıra bu mekânlara hayat veren insanları da belgeleyerek Gaziantep’in kültürel kimliğinin fotoğrafla aktarılmasına imkân tanıyor.

Katılım, ödüller ve son tarih:

Her iki yarışmada da sadece Gaziantep il sınırları içinde çekilmiş ve 2025 ve 2026 yıllarında üretilmiş fotoğraflar kabul ediliyor. Dereceye giren eser sahiplerine her iki yarışmada ayrı ayrı olmak üzere birinciye tam altın, ikinciye yarım altın, üçüncüye ise çeyrek altın ödülü verilecek. Ayrıca jüri tarafından sergilenmeye değer bulunan çalışmalar da ödüle layık görülebilecek.

Yarışmalara katılmak isteyen amatör ve profesyonel fotoğrafçılar başvurularını 27 Kasım 2026 tarihine kadar Gaziantep Ticaret Borsası’nın resmi internet sitesi gtb.org.tr üzerinden çevrim içi olarak yapabilecek. Yarışmaların şartnameleri, katılım koşulları ve başvuru sürecine ilişkin detaylar site üzerindeki fotoğraf yarışmaları bölümünde yer alıyor.

GAZİANTEP TİCARET BORSASI (GTB) TARAFINDAN DÜZENLENEN &quot;GAZİANTEP’TE HASAT MEVSİMİ&quot; VE &quot;KADİM ŞEHİR...

GAZİANTEP TİCARET BORSASI (GTB) TARAFINDAN DÜZENLENEN "GAZİANTEP’TE HASAT MEVSİMİ" VE "KADİM ŞEHİR GAZİANTEP" TEMALI FOTOĞRAF YARIŞMALARINDA BAŞVURU SÜRECİ SONA YAKLAŞIYOR. GAZİANTEP’İN TARIMSAL ÜRETİM KÜLTÜRÜNÜ, TARİHİ DOKUSUNU VE YAŞAM ZENGİNLİĞİNİ FOTOĞRAF KARELERİYLE GELECEĞE TAŞIMAYI AMAÇLAYAN YARIŞMALARA KATILMAK İSTEYEN AMATÖR VE PROFESYONEL FOTOĞRAFÇILAR İÇİN SON BAŞVURU TARİHİ 27 KASIM 2026.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Samsun'da palamut yeniden ucuz: 40 yılın en bol sezonu
images

Tohumluk patates desteğiyle üretime yön verme hedefi: TOGÜ bölgede iki çeşidi ya...
images

TÜİOSB’den COP31’e model önerisi: sıfırdan yeşil OSB ile rekabet avantajı
images

Vergide kolaylık adresi Selvilitepe ve Ergenekon oldu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Zonguldak'ta kırmızı ışık iddiası: hafriyat kamyonu ile ticari araç çarpıştı

Şehit ve gazi çocukları samsunsporlu futbolcularla antrenmanda buluştu

Engelli Muhammed'in askerlik hayali jandarmayla bir günde gerçek oldu

Beyoğlu'nda hizmet kaygısıyla istifa: Sefer Karaahmetoğlu CHP'den ayrıldı

TREND HABERLER

Tunceli'de 10 kasım anmaları: Atatürk 88’inci yılında anıldı

Pluxee ile petrol ofisi marketlerinde yemek kartı dönemi

Palau başkanı Whipps Jr karşılama töreninde Erdoğan'la özçekim yaptı

İspanya süper kupası İstanbul'da: la liga devleri sahne alıyor

Arda Güler'in frikik golü Sergen Yalçın'ı anımsattı

Atatürk'ün 88. yıl dönümünde cumhuriyet mirasına vurgu

AK Parti il başkanı Gürhan Albayrak Şirintepe sakinleriyle buluştu

Pompeiopolis'te bazilika zemini 130 metrekarelik mozaik ve Eros başıyla gün yüzüne çıktı