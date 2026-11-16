Başvurular sona eriyor: Gaziantep’in hasadı ve kadim şehir fotoğrafları aranıyor

GTB iki ayrı tema ile kentin görsel hafızasını genişletmeyi hedefliyor

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) tarafından düzenlenen fotoğraf yarışmalarına başvuruların son günü yaklaşırken, yarışmalar Gaziantep’in tarımsal üretim kültürünü, tarihi dokusunu ve yaşam zenginliğini belgelemeyi amaçlıyor. Yarışmalar, kent hafızasını fotoğraf sanatının evrensel diliyle kayda geçirmek ve gelecek nesillere taşımak için hem amatör hem profesyonel fotoğrafçıları davet ediyor.

Hasadın bereketi ve üreticinin emeği:

Beşinci kez düzenlenen Gaziantep’te Hasat Mevsimi yarışması, Antep fıstığı, üzüm, zeytin, biber ve bölge ürünlerinin hasat süreçlerini, üreticilerin emeğini ve geleneksel tarım yöntemlerini odağına alıyor. Yarışma, bahçelerde günün ilk ışıklarıyla başlayan hazırlıklardan ürünlerin toplanması, kurutulması ve pazara hazırlanmasına kadar tarımsal üretimin farklı aşamalarını fotoğraflarla belgelemeyi amaçlıyor. Bu sayede Gaziantep’in üretim potansiyeli kadar toprağa emek veren insanların hikâyeleri de görünür kılınacak.

Kentin kadim dokusu objektiflerde:

İkincisi düzenlenen Kadim Şehir Gaziantep yarışması ise kentin binlerce yıllık tarihini, mimari dokusunu ve günlük yaşamını ön plana çıkarıyor. Tarihi hanlar, çarşılar, taş sokaklar, geleneksel el sanatları ve geçmişten günümüze yaşatılan meslekler yarışmanın ana konu başlıklarını oluşturuyor. Yarışma, mekanların yanı sıra bu mekânlara hayat veren insanları da belgeleyerek Gaziantep’in kültürel kimliğinin fotoğrafla aktarılmasına imkân tanıyor.

Katılım, ödüller ve son tarih:

Her iki yarışmada da sadece Gaziantep il sınırları içinde çekilmiş ve 2025 ve 2026 yıllarında üretilmiş fotoğraflar kabul ediliyor. Dereceye giren eser sahiplerine her iki yarışmada ayrı ayrı olmak üzere birinciye tam altın, ikinciye yarım altın, üçüncüye ise çeyrek altın ödülü verilecek. Ayrıca jüri tarafından sergilenmeye değer bulunan çalışmalar da ödüle layık görülebilecek.

Yarışmalara katılmak isteyen amatör ve profesyonel fotoğrafçılar başvurularını 27 Kasım 2026 tarihine kadar Gaziantep Ticaret Borsası’nın resmi internet sitesi gtb.org.tr üzerinden çevrim içi olarak yapabilecek. Yarışmaların şartnameleri, katılım koşulları ve başvuru sürecine ilişkin detaylar site üzerindeki fotoğraf yarışmaları bölümünde yer alıyor.

GAZİANTEP TİCARET BORSASI (GTB) TARAFINDAN DÜZENLENEN "GAZİANTEP’TE HASAT MEVSİMİ" VE "KADİM ŞEHİR GAZİANTEP" TEMALI FOTOĞRAF YARIŞMALARINDA BAŞVURU SÜRECİ SONA YAKLAŞIYOR. GAZİANTEP’İN TARIMSAL ÜRETİM KÜLTÜRÜNÜ, TARİHİ DOKUSUNU VE YAŞAM ZENGİNLİĞİNİ FOTOĞRAF KARELERİYLE GELECEĞE TAŞIMAYI AMAÇLAYAN YARIŞMALARA KATILMAK İSTEYEN AMATÖR VE PROFESYONEL FOTOĞRAFÇILAR İÇİN SON BAŞVURU TARİHİ 27 KASIM 2026.