Fırat Üniversitesi'nde çocuklara 29 Ekim coşkusu

Fırat Üniversitesi'nde çocuklara 29 Ekim kutlaması

Fırat Üniversitesi Hastanesi yönetimi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında Çocuk Klinikleri ve Çocuk Acil Servisi'nde tedavi gören minik hastaları ziyaret etti. Hastane yöneticileri çocuklarla yakından ilgilenerek geçmiş olsun dileklerini iletti ve bayram coşkusunu paylaştı.

Ziyaretin ayrıntıları:

Yönetim heyeti, çocuklara çeşitli hediyeler takdim etti; ailelerle de görüşülerek iyi dilekler paylaşıldı. Etkinlik sırasında minik hastaların yüzlerinde tebessüm oluşması ve servislerde oluşan bayram havası dikkat çekti.

yönetimin mesajı:

Fırat Üniversitesi Hastanesi yönetimi, çocukların en kısa sürede sağlıklarına kavuşarak aileleriyle birlikte sağlıklı ve mutlu nice bayramlar geçirmeleri temennisinde bulundu. Ziyaret, hastanedeki bakım sürecinin insan odaklı yönüne vurgu yaparak moral ve motivasyon sağlamayı amaçladı.

FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ YÖNETİMİ, 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI DOLAYISIYLA HASTANEDE TEDAVİ GÖREN ÇOCUKLARI ZİYARET EDEREK BAYRAM SEVİNÇLERİNE ORTAK OLDU.