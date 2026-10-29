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Değişen manzara sergisi Düzce'de farklı perspektifler sundu

Düzce Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi ile Düzce 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi iş birliğiyle açılan 'Değişen Manzara' sergisi, uluslararası katılımcılarla 13 Kasım 2026'ya dek ziyaret edilebilir.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 11:17

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Değişen manzara sergisi Düzce'de farklı perspektifler sundu

Değişen manzara sergisi Düzce'de farklı perspektifler sundu

serginin organizasyonu ve açılışı:

Düzce Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi tarafından ve Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Filiz Evran Acar yürütücülüğünde, Düzce 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi iş birliğiyle gerçekleştirilen proje kapsamında "Değişen Manzara" başlıklı sergi açıldı. Açılış, fakültenin Mihri Müşfik ve Müfide Kadri Sanat Galerilerinde yapıldı ve Resim Bölümü ile Heykel Bölümü organizasyonunda gerçekleşti.

Açılış törenine Dekan Prof. Dr. Kazım Özkan Ertürk, akademisyenler, Portekiz, İspanya ve Yunanistan'dan gelen proje katılımcıları ile çok sayıda sanatsever katıldı. Etkinlik, üniversite ve lise iş birliğiyle yürütülen kültürel ve eğitsel yaklaşımın somut bir örneğini oluşturdu.

eserler ve ziyaret bilgileri:

Sergide yer alan eserler arasında Burcu Günay, Burhan Yılmaz, Evren Selçuk, Ferhat Kamil Satıcı, Ferhat Özgür, İlker Yardımcı, Lütfi Özden, Mehmet Örs, Merve Altın Akkaya, Özkan Işık, Seniha Ünay Selçuk, Yeliz Cantekin, Zehra Seda Boztunalı ve Zeynep Gürler gibi sanatçıların çalışmaları bulunuyor. Katılımcılar farklı teknik ve yaklaşımlarla "değişen manzara" temasını yorumlayarak ziyaretçilere zengin görsel deneyimler sundu.

Değişen Manzara sergisi, 13 Kasım 2026 tarihine kadar Düzce Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Mihri Müşfik ve Müfide Kadri Sanat Galerileri'nde ziyaret edilebilir. Sergi, yerel izleyiciye ulusal ve uluslararası üretimlerin bir araya geldiği bir platform sunuyor ve üniversitenin sanat eğitimine katkı sağlamayı hedefliyor.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SANAT, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ TARAFINDAN VE EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRETİM...

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SANAT, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ TARAFINDAN VE EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ PROF. DR. FİLİZ EVRAN ACAR’IN YÜRÜTÜCÜLÜĞÜNDE, DÜZCE 15 TEMMUZ ŞEHİTLER ANADOLU LİSESİ İŞ BİRLİĞİYLE GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJE KAPSAMINDA DÜZENLENEN, DEĞİŞEN MANZARA BAŞLIKLI SERGİ AÇILDI.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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