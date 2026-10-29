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Efeli kavşak yakınında kontrolden çıkan vinç arkadaki aracı hurdaya götürdü

Afyonkarahisar'da Efeli Kavşak yakınında kontrolden çıkan vinç, hurdalığın önündeki 03 RF 672 plakalı aracı hurdaya çevirdi; bir kişi yaralandı.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 11:20

GÜNCELLEME: 29 Ekim 2026 - 11:28

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Efeli kavşak yakınında kontrolden çıkan vinç arkadaki aracı hurdaya götürdü

Efeli kavşak yakınında kontrolden çıkan vinç arkadaki aracı hurdaya götürdü

Afyonkarahisar kent merkezinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan bir vinç, kavşak yakınındaki hurdalığın önünden geçen hafif ticari araca çarparak aracı kullanılmaz hale getirdi.

Kaza ve araçların durumu:

Olay, Efeli Kavşak yakınlarında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre vinç sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 03 LL 345 plakalı araç, hurdalığın önünden geçen 03 RF 672 plakalı hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araç kontrolden çıkarak hurdalığın içine girip durdu ve araç hurdaya döndü.

yaralanan ve soruşturma:

Kazada bir kişi yaralanırken, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından polis ekipleri olay yerinde inceleme başlattı ve olayla ilgili soruşturma sürüyor.

AFYONKARAHİSAR&#039;DA KONTROLDEN ÇIKAN VİNÇ HURDALIK ÖNÜNDE ÇARPTIĞI HAFİF TİCARİ ARACI HURDAYA...

AFYONKARAHİSAR'DA KONTROLDEN ÇIKAN VİNÇ HURDALIK ÖNÜNDE ÇARPTIĞI HAFİF TİCARİ ARACI HURDAYA ÇEVİRDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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