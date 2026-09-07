Tokat'ta okçuluk mirası okullara taşınıyor

Okçuluk Benim Sporum projesi Tokat'a ulaştı

İstanbul'da başlatılan Okçuluk Benim Sporum Projesi, Okçular Vakfı öncülüğünde ve İstanbul Valiliği himayelerinde Tokat'ta hayata geçirildi. Kent merkezi ile 7 ilçedeki toplam 16 okul ilk etapta projeye dahil edildi; öğrencilere hem geleneksel Türk okçuluğu hem de olimpik okçuluk eğitimleri verilecek.

Uygulama alanları ve hedefler:

Protokol töreniyle resmiyet kazanan uygulama, Tokat merkezde ve ilçelerde okullarda yürütülecek. İlk aşamada öğrencilerin eğitimleri iki ayrı disipline göre planlandı: 10 okulda geleneksel Türk okçuluğu, 6 okulda ise olimpik okçuluk eğitimi verilecek. Projenin ilerleyen dönemde Tokat'ın tüm ilçelerine yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Eğitim süreci, öğretmenler ve ekipman:

Tokat Valisi Abdullah Köklü, projenin kapsamını şöyle özetledi: '4-6 yaş çocuklarımızdan lise sona kadar tüm okullarımızda okçuluk faaliyetini birlikte icra edeceğimizi kapsıyor.' Vali Köklü ayrıca öğretmenlerin Okçular Vakfı ile birlikte eğitime katıldığını ve gençlere okçuluğun hem geleneksel hem modern yönlerinin nasıl aktarılacağının öğretildiğini belirtti.

Vali Köklü, okçuluk okulunun kurulmasının maliyetine dair de bilgi vererek, bu altyapının oluşturulmasının kolay olmadığını, bir okul düzeyinde kurulmanın yaklaşık 300 bin lira bandında olduğunu söyledi ve protokolle gerekli malzemelerin ilçelere dağıtıldığını ifade etti. Bu sayede pilot olarak başlanan 16 okul için gereken ekipman temin edildi.

Kültürel boyut ve öğrenci görüşleri:

Proje yalnızca spor eğitimi sunmakla kalmıyor; Vali Köklü'nün vurguladığı gibi, okçuluk geçmişle bağ kurmayı amaçlayan bir faaliyet olarak değerlendiriliyor. Köklü 'Okçuluk sadece oku atmak düz bir spor anlamına gelmiyor. Bizim yapmış olduğumuz tüm faaliyetler geçmişimizle olan bağlantımızı kurmak amacı taşıyor' diyerek projenin kültürel hedefini öne çıkardı.

Projeye katılan öğrenciler de olimpiyat şampiyonu milli okçu Mete Gazoz'u örnek aldıklarını belirtip, atalarının savaş meydanlarında kullandığı ok ve yayı bugün spor olarak öğrenmekten memnuniyet duyduklarını ifade ettiler. Proje, gençlerin sporcu kimliği kazanmasının yanı sıra tarihî mirası tanıma ve yaşatma amacını da taşıyor.

İSTANBUL’DA BAŞLATILAN ‘OKÇULUK BENİM SPORUM’ PROJESİ, TOKAT’TA HAYATA GEÇİRİLDİ. PROJE KAPSAMINDA KENT MERKEZİ VE 7 İLÇEDEKİ 16 OKULDA EĞİTİM GÖREN ÖĞRENCİLERE GELENEKSEL TÜRK OKÇULUĞU VE OLİMPİK OKÇULUK EĞİTİMİ VERİLECEK.