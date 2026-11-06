Tokat’ta Osmanlı Yaylası beyaza büründü

yılın ilk karı yüksek kesimlerde etkili oldu:

Tokat’ın Başçiftlik ilçesindeki bin 600 rakımlı Osmanlı Yaylası, gece saatlerinde düşen sıcaklıkların etkisiyle yılın ilk karını aldı. Kar yağışıyla yayla beyaza bürünürken, bölgede kartpostallık manzaralar oluştu.

yaylada hayat ve hazırlıklar:

Karla birlikte yaylada otlatılan koyun sürülerinin hareketliliği arttı. Yerel çobanlar, sürüleri güvenli şekilde ilçe merkezine indirip barınma düzenlemelerini yapmak üzere hazırlıklara başladı; zemin ve hava koşulları yakından izleniyor.

gözlemler ve yerel yorumlar:

Yaylada bulunan doğa ve fotoğraf tutkunu Nazif Karakoç şunları söyledi: 1600 rakımlı Osmanlı Yaylası’ndayız. Dün gece saatlerinde hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşmesinden dolayı nihayet yaylalarımıza kar yağışı başladı. Görüyorsunuz, koyun sürülerimiz de şu anda yaylalarda. Aşağıya Başçiftlik’e inmek üzere hazır bekliyor

İlk kar, bölgenin doğal güzelliğini öne çıkarırken aynı zamanda hayvancılıkla uğraşanlar için uyarı niteliği taşıyor; yüksek kesimlerde mevsim koşullarının hızlı değişebileceğine dikkat çekiliyor.

Tokat'ta yüksek kesimlere yılın ilk karı yağdı