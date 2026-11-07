Dolar 50,1343 +0,02%
Euro 55,9329 -0,43%
Bist 11.482,60 +1,32%
Altın Gram 6.568,14 -0,94%
EUR/USD 1,1143 -0,67%
Brent Petrol 98,32 +0,03%
--°

Tokat’ta üç ilçede eş zamanlı operasyon: ruhsatsız silahlar ve tarihi eser şüphesiyle 9 gözaltı

Tokat jandarması, Yeşilyurt, Artova ve Sulusaray ilçelerinde düzenlediği eş zamanlı operasyonda ruhsatsız silahlar ve 12 tarihi eser şüphesiyle 9 kişiyi gözaltına aldı.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 11:41

GÜNCELLEME: 07 Kasım 2026 - 11:42

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Tokat’ta üç ilçede eş zamanlı operasyon: ruhsatsız silahlar ve tarihi eser şüphesiyle 9 gözaltı

Tokat jandarmasından üç ilçede eş zamanlı operasyon

Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yürüttükleri soruşturma sonucunda Yeşilyurt, Artova ve Sulusaray ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Çalışma, şüphelilerin ruhsatsız silah bulundurduğu ve yasa dışı silah ticareti yaptığı bilgisi üzerine başlatıldı.

Operasyonun detayları:

Arama kararı doğrultusunda gerçekleştirilen baskınlarda ekipler tarafından 1 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca, 100 av tüfeği fişeği, 33 adet 9x19 milimetre çapında fişek ve 1 kama ele geçirildi. Ayrıca, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 12 obje bulundu.

Şüpheliler ve adli süreç:

Operasyonlarda toplam 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı ve ele geçirilen materyallerle ilgili soruşturma sürüyor. Jandarma ekiplerinin takip ve incelemeleri devam etmektedir.

TOKAT’IN YEŞİLYURT, ARTOVA VE SULUSARAY İLÇELERİNDE JANDARMANIN DÜZENLEDİĞİ EŞ ZAMANLI...

TOKAT’IN YEŞİLYURT, ARTOVA VE SULUSARAY İLÇELERİNDE JANDARMANIN DÜZENLEDİĞİ EŞ ZAMANLI OPERASYONLARDA RUHSATSIZ SİLAHLAR VE TARİHİ ESER NİTELİĞİ TAŞIDIĞI DEĞERLENDİRİLEN 12 OBJE ELE GEÇİRİLDİ. 9 ŞÜPHELİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM YAPILDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kırmızı bültenle aranan şüpheli Mersin'de: Odil Khudayberdıev gözaltında
images

İstanbul'da iki ayrı operasyonda 4 tonluk sentetik kannabinoid üretimine yetecek...
images

Bozüyük'te narkotik operasyonu: iki kişi gözaltında
images

Yükseklerde nöbet: Erzurum Emniyet Müdürlüğü 'cesarette biriz' mesajını paylaştı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Altunkaya grup Dubai'de Türk gıda gücünü dünyaya taşıdı

Bolu'da zorlu parkurda hız değil kontrol hayat kurtarıyor

İstanbul'da iki ayrı operasyonda 4 tonluk sentetik kannabinoid üretimine yetecek ham madde ele geçirildi

Aydın'da hükümet konağı projesi kamu hizmetlerine yeni kapasite kazandırıyor

TREND HABERLER

Alaturka’nın yıldızları Bursa’da nostalji ve türkü buluşması yaşattı

Peradi Ensemble'den kültürleri buluşturan akşam

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Tarkan'dan COP31'e çağrı: 'Wake Up' ile iklim için uyanış

Bilecik meclisinde tartışılan Sefo konseri 4 milyon liraya mal oldu

Ahlat'ta soğuk hava balık tezgâhlarına hareket getirdi

Belediye başkan yardımcısından Sefo konseri ve geçmiş ödemelere kapsamlı yanıt

Karabük'te eğitimde iş birliği öne çıktı: EDEP koordinasyon toplantısı yol haritasını belirledi