Tokat’ta üç ilçede eş zamanlı operasyon: ruhsatsız silahlar ve tarihi eser şüphesiyle 9 gözaltı

Tokat jandarmasından üç ilçede eş zamanlı operasyon

Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yürüttükleri soruşturma sonucunda Yeşilyurt, Artova ve Sulusaray ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Çalışma, şüphelilerin ruhsatsız silah bulundurduğu ve yasa dışı silah ticareti yaptığı bilgisi üzerine başlatıldı.

Operasyonun detayları:

Arama kararı doğrultusunda gerçekleştirilen baskınlarda ekipler tarafından 1 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca, 100 av tüfeği fişeği, 33 adet 9x19 milimetre çapında fişek ve 1 kama ele geçirildi. Ayrıca, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 12 obje bulundu.

Şüpheliler ve adli süreç:

Operasyonlarda toplam 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı ve ele geçirilen materyallerle ilgili soruşturma sürüyor. Jandarma ekiplerinin takip ve incelemeleri devam etmektedir.

TOKAT’IN YEŞİLYURT, ARTOVA VE SULUSARAY İLÇELERİNDE JANDARMANIN DÜZENLEDİĞİ EŞ ZAMANLI OPERASYONLARDA RUHSATSIZ SİLAHLAR VE TARİHİ ESER NİTELİĞİ TAŞIDIĞI DEĞERLENDİRİLEN 12 OBJE ELE GEÇİRİLDİ. 9 ŞÜPHELİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM YAPILDI.