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Tokat'ta yol verme kavgası servis minibüsünde gerginliğe yol açtı

Tokat Köprübaşı'nda yol verme tartışması kavgaya dönüşerek iddiaya göre bir otomobil sürücüsünün, lise öğrencilerinin bulunduğu servis minibüsüne saldırmasına neden oldu.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 16:08

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Tokat'ta yol verme kavgası servis minibüsünde gerginliğe yol açtı

olayın gelişimi:

Tokat kent merkezindeki Köprübaşı mevkisinde meydana gelen olayda, iddialara göre bir yol verme meselesi iki sürücü arasında tartışmaya dönüştü. Tartışmanın kavgaya evrilmesi üzerine otomobil sürücüsünün aracından inerek hareket ettiği ve olayın servis minibüsüne yöneldiği belirtildi.

Serviste bulunan lise öğrencileri yaşananları cep telefonu ile kaydetti. Kayıtlarda, sürücünün minibüse doğru yaklaştığı ve öğrencilerin o anları görüntülediği ifade edildi.

görüntülerde öne çıkanlar:

Kayıtlarda taraflar arasındaki sözlü tartışmanın kısa sürede fiziksel gerilime dönüştüğü, minibüsteki öğrencilerin panik ve şaşkınlık yaşadığı görülüyor. Görüntüler olayın nasıl geliştiğine dair doğrudan görsel delil niteliği taşıyor.

toplumsal boyut ve güvenlik endişesi:

Okul servislerinin karıştığı böyle gerginlikler hem öğrenciler hem de veliler açısından güvenlik kaygısı oluşturuyor. Olayın kaydedilmiş olması, yaşananların tespit edilmesi açısından önemli bir belge sağlıyor.

TOKAT’TA YOL VERME MESELESİ NEDENİYLE ÇIKAN KAVGADA, BİR OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜNÜN LİSE ÖĞRENCİLERİNİN...

TOKAT’TA YOL VERME MESELESİ NEDENİYLE ÇIKAN KAVGADA, BİR OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜNÜN LİSE ÖĞRENCİLERİNİN BULUNDUĞU SERVİS MİNİBÜSÜNE SALDIRDIĞI İDDİA EDİLDİ. O ANLAR ÖĞRENCİLER TARAFINDAN CEP TELEFONU KAMERASIYLA KAYDEDİLDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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