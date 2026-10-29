Toledo yakınlarındaki yüksek hızlı tren çarpışmasında kayıplar 69’a çıktı

İspanya’da Madrid-Endülüs seferini yapan iki yüksek hızlı trenin Castilla-La Mancha bölgesindeki Toledo ile Urda arasındaki güzergahta dün meydana gelen çarpışmada can kaybı ve yaralı sayısı arttı. Bölge yetkililerinin yaptığı son açıklamaya göre hayatını kaybedenlerin sayısı 69, yaralı sayısı ise 98 olarak bildirildi.

resmi açıklamalar:

İspanya Başbakanı Pedro Sánchez ile Castilla-La Mancha Özerk Bölge Başkanı Emiliano García-Page, düzenledikleri ortak basın toplantısında kazaya ilişkin güncel bilgileri paylaştı. Başkan García-Page sayının yükseldiğini doğrularken Başbakan Sánchez, "Belediyelerden İspanya hükümetine kadar tüm devlet idaresi, sadece kurbanların yakınlarına destek vermekle kalmayıp, bu trajedinin en ince ayrıntısına kadar aydınlatılması ve elbette bunun bir daha yaşanmaması için güvenliği artırmak amacıyla gece gündüz çalışıyoruz" ifadeleriyle demiryolu güvenliğinin artırılacağını açıkladı.

yaralıların durumu ve kimlik tespiti:

Madrid Kamu Sağlığı Merkezi, kazadan bu yana 98 ağır ve hafif yaralının tedavi edildiğini, bazı hastaların taburcu edildiğini; 4 yolcunun yoğun bakımda tedaviye devam ettiğini bildirdi. Kaza bölgesinden sorumlu Sivil Savunma birimi görevlileri, kimlik tespitinin hızlandırılması amacıyla trenlerde yakınlarına rastlayanların acilen irtibat merkezlerine gidip DNA örneği vermeleri çağrısında bulundu.

Kaza, bölge ve ülke düzeyinde hem acil müdahale hem de soruşturma süreçlerini başlatırken yetkililer hem ailelere destek sağlanması hem de güvenlik önlemlerinin gözden geçirilmesi için çalışma yürüttüklerini vurguladı.

Öte yandan, kazada yaşamını yitirenlerin ve yaralıların aileleriyle dayanışma göstergesi olarak Avrupa Parlamentosu binaları önünde İspanyol ve Avrupa bayrakları yarıya indirildi.

ENDÜLÜS SEFERİNİ YAPAN İKİ YÜKSEK HIZLI TRENİN KARIŞTIĞI KAZADA HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 69’A YARALI SAYISI DA 98’E YÜKSELDİ.