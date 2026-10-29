Dolar 49,8324 +0,06%
Euro 55,6707 +0,17%
Bist 11.165,44 +0,13%
Altın Gram 6.472,20 -0,29%
EUR/USD 1,1151 -0,06%
Brent Petrol 110,17 -1,32%
--°

Toledo yakınlarındaki yüksek hızlı tren çarpışmasında kayıplar 69’a çıktı

İspanya’da Madrid-Endülüs seferindeki iki yüksek hızlı trenin çarpışmasında can kaybı 69’a, yaralı sayısı 98’e yükseldi; yetkililer güvenliği artırma sözü verdi.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 13:47

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Toledo yakınlarındaki yüksek hızlı tren çarpışmasında kayıplar 69’a çıktı

Toledo yakınlarındaki yüksek hızlı tren çarpışmasında kayıplar 69’a çıktı

İspanya’da Madrid-Endülüs seferini yapan iki yüksek hızlı trenin Castilla-La Mancha bölgesindeki Toledo ile Urda arasındaki güzergahta dün meydana gelen çarpışmada can kaybı ve yaralı sayısı arttı. Bölge yetkililerinin yaptığı son açıklamaya göre hayatını kaybedenlerin sayısı 69, yaralı sayısı ise 98 olarak bildirildi.

resmi açıklamalar:

İspanya Başbakanı Pedro Sánchez ile Castilla-La Mancha Özerk Bölge Başkanı Emiliano García-Page, düzenledikleri ortak basın toplantısında kazaya ilişkin güncel bilgileri paylaştı. Başkan García-Page sayının yükseldiğini doğrularken Başbakan Sánchez, "Belediyelerden İspanya hükümetine kadar tüm devlet idaresi, sadece kurbanların yakınlarına destek vermekle kalmayıp, bu trajedinin en ince ayrıntısına kadar aydınlatılması ve elbette bunun bir daha yaşanmaması için güvenliği artırmak amacıyla gece gündüz çalışıyoruz" ifadeleriyle demiryolu güvenliğinin artırılacağını açıkladı.

yaralıların durumu ve kimlik tespiti:

Madrid Kamu Sağlığı Merkezi, kazadan bu yana 98 ağır ve hafif yaralının tedavi edildiğini, bazı hastaların taburcu edildiğini; 4 yolcunun yoğun bakımda tedaviye devam ettiğini bildirdi. Kaza bölgesinden sorumlu Sivil Savunma birimi görevlileri, kimlik tespitinin hızlandırılması amacıyla trenlerde yakınlarına rastlayanların acilen irtibat merkezlerine gidip DNA örneği vermeleri çağrısında bulundu.

Kaza, bölge ve ülke düzeyinde hem acil müdahale hem de soruşturma süreçlerini başlatırken yetkililer hem ailelere destek sağlanması hem de güvenlik önlemlerinin gözden geçirilmesi için çalışma yürüttüklerini vurguladı.

Öte yandan, kazada yaşamını yitirenlerin ve yaralıların aileleriyle dayanışma göstergesi olarak Avrupa Parlamentosu binaları önünde İspanyol ve Avrupa bayrakları yarıya indirildi.

ENDÜLÜS SEFERİNİ YAPAN İKİ YÜKSEK HIZLI TRENİN KARIŞTIĞI KAZADA HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 69’A...

ENDÜLÜS SEFERİNİ YAPAN İKİ YÜKSEK HIZLI TRENİN KARIŞTIĞI KAZADA HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 69’A YARALI SAYISI DA 98’E YÜKSELDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Bahçelievler'de 3. kattan düşen işçi Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne k...
images

Karadeniz Ereğli'de şüpheli ölümün ardından adliyede bir tutuklama
images

Efeler'de aydınlatma direğine çarpan otomobilde iki kişi yaralandı
images

Karaman'da Yunuskent kavşağında çarpışma: bir yolcu yaralandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Edremit'te yağmura meydan okuyan cumhuriyet kutlaması Kıraç'la coştu

Ayvalık’ta 103’üncü yıl coşkusu yağmura rağmen salonları doldurdu

Bodrum’da yağmurdan güneşe: kasım ortasına kadar turizm morali

Osmaneli'nde 103. yıl coşkusu spor salonunda yaşandı

TREND HABERLER

Sivas'ta diş hekimi Mehmet Sarıkuş Eypio'ya benzerliğiyle hastaların ilgi odağı

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde

Pazaryeri'nde kurumlararası voleybolda eğitim müdürlüğü şampiyonluğu kazandı

Danla Bilic evinde yaşadığı rahatsızlık ve müdahale anlarını takipçileriyle paylaştı

Bölgesel kalkınmada politika değişimi şart: teşvikler tek başına yetmiyor

Muğla'nın arama kurtarma köpekleri Afyonkarahisar sınavını başarıyla tamamladı

sahte rapor tuzağı: ikinci el araç alımında yapay zekaya dikkat

Antalya'da kurulacak masalar barışçıl diplomasiyle iklim eylemine yön verecek