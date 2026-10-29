Alaplı’da cumhuriyet coşkusu 103 yılın gururunu yaşattı

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 103. yıl dönümü çeşitli törenlerle kutlandı. Günün ilk etkinliği Kaymakamlık binasındaki tebrikat töreniyle başladı; program daha sonra Kapalı Spor Salonu’na taşındı.

tebrikat töreni ve protokol:

Kaymakamlıkta düzenlenen törende Alaplı Kaymakamı Selçuk Köksal ilçe protokolünün tebriklerini kabul etti. Törene Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, Gümeli Belediye Başkanı Aytaç Tosun, Cumhuriyet Savcısı İsmail Osmanoğlu ve Garnizon Komutan Vekili İkmal Üsteğmen Serdar Yıldız ile birlikte siyasi parti temsilcileri, kurum ve daire müdürleri katıldı. Resmi tebrikat, geleneksel protokol düzeni içinde gerçekleşti ve tören kıtası ile protokol arasındaki selamlaşma törenin başlıca unsuru oldu.

kapalı spor salonunda devam eden program:

Tebrik töreninin ardından kutlamalar Alaplı Kapalı Spor Salonu’nda sürdü. Salon programında ilçe protokolü ve vatandaşlar aynı ortamda Cumhuriyet Bayramı coşkusunu paylaştı. Etkinlikler, birlik ve dayanışma vurgusuyla ilerleyerek katılımcıların bayram sevincini pekiştirdi.

Alaplı’daki kutlamalar, hem resmi hem sivil katılımın birlikte olduğu bir yapıyla gerçekleştirildi. İlçe yöneticilerinin ve kurum temsilcilerinin yer aldığı tören, Cumhuriyet’in kuruluşunun yıllar içinde toplumdaki yerinin korunmasına işaret etti. Yerel yönetim ve halk katılımının bir arada olduğu bu tür etkinlikler, ilçe kamuoyunda paylaşım ve hatırlama bağlamında önem taşıyor.

103. yıl vesilesiyle düzenlenen törenler, Alaplı’da Cumhuriyet bilincinin canlı tutulduğunu gösterdi ve gün boyunca süren programlarla hem protokol hem vatandaşlar için anlamlı anlar sundu.

ZONGULDAK (İHA) - ZONGULDAK’IN ALAPLI İLÇESİNDE, 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI’NIN 103. YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA DÜZENLENEN KUTLAMALAR, KAYMAKAMLIK BİNASINDAKİ TEBRİKAT TÖRENİYLE BAŞLADI. PROGRAM DAHA SONRA KAPALI SPOR SALONU’NDA DEVAM ETTİ.