Bodrum'da cumhuriyetin 103'üncü yılı birlik ve coşkuyla kutlandı

Bodrum'da cumhuriyet coşkusu

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 103'üncü yılı kapsamında Muğla'nın Bodrum ilçesinde kapsamlı bir kutlama programı düzenlendi. Etkinlik, Herodot Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi ve çok sayıda kamu kurumu temsilcisi, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu yetkilisi, gaziler, öğretmenler, öğrenciler ile vatandaşların katılımıyla gerçekleşti.

protokol ve katılımcılar:

Programa Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı ve eşi Nuray Sırmalı, YENİ Parti Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici, Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Bodrum Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek, Garnizon Komutanı Bakım Albay Gaye Karakaş, İlçe Emniyet Müdürü Mahir Gökmen, Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Binbaşı Ali Murat Mahmat ile kurum amirleri, siyasi parti ve STK temsilcileri katıldı. Katılımcıların geniş yelpazesi, törenin yerel düzeydeki önemini gözler önüne serdi.

program akışı ve konuşma:

Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Ardından öğrenci Erin Tosyalı'nın seslendirdiği 'Bayrak' adlı şiir dinlendi. Programda günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı, Cumhuriyet'in kuruluşuna ve mirasına vurgu yaptı.

Kaymakam Sırmalı konuşmasında, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere şanlı ecdadımızı, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla andığını belirtti. Cumhuriyetin ilanına ilişkin tarihsel süreci anarken egemenlik kayıtsız şartsız milletindir, Türkiye devletinin hükümet şekli cumhuriyettir ifadelerine dikkat çekti ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak milli mücadeleyi başlattığını, 29 Ekim 1923'te ise 'Türk milletinin karakterine en uygun olan idare, cumhuriyet idaresidir' diyerek cumhuriyeti ilan ettiğini hatırlattı.

Sırmalı, cumhuriyetin birlik ve beraberlikle 'olmaz' denilenleri başardığını; Türkiye'nin çağdaş ve demokratik bir ülke olarak varlığını sürdürmesinin en önemli güvencesinin cumhuriyet olduğunu vurguladı. Konuşmasında ayrıca cumhuriyeti ayakta tutan kuvvetin millet olduğunu belirterek, 103 yıllık süreçte cumhuriyetin sağladığı kazanımların ülkenin gelişimini nasıl şekillendirdiğini dile getirdi ve 15 Temmuz hadiselerine atıfla milletin demokrasiye bağlılığını bir kez daha vurguladı.

Program, Cumhuriyet temalı yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerinin verilmesiyle sürdü. Öğrencilerin hazırladığı gösteriler izleyicilerden büyük beğeni topladı ve tören, katılımcıların kutlama dilekleriyle son buldu.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN KURULUŞUNUN 103’ÜNCÜ YILI KUTLAMALARI KAPSAMINDA MUĞLA’NIN BODRUM İLÇESİNDE KUTLAMA PROGRAMI DÜZENLENDİ.