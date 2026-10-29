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Gece yarısı sanayi sitesinde sızarken yakalanan şüpheli tekel ürünleriyle bulundu

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde camını kırarak tekel bayisine girdiği iddia edilen İ.Ş., aldığı ürünlerle sanayi sitesi içinde sızmış halde bulunarak gözaltına alındı.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 14:39

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Gece yarısı sanayi sitesinde sızarken yakalanan şüpheli tekel ürünleriyle bulundu

olayın gerçekleştiği yer ve iddialar:

Olay, gece saatlerinde Alaplı ilçesi Sanayi Yolu Altı mevkisinde bulunan bir mini market ve tekel bayisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İ.Ş. isimli kişi, iş yerinin camını kırarak içeri girdi ve iş yerinden çeşitli tekel ürünleri ile bir miktar alkollü içecek aldığı öne sürüldü.

şüphelinin bulunması ve müdahale:

Olayın ardından bölgeden ayrıldığı belirtilen şüpheli, sanayi sitesi içinde yerde hareketsiz ve sızmış halde bulundu. Yapılan ihbar üzerine bölgeye intikal eden polis ekipleri, şüpheliyi olay yerinden alarak işlemler için Alaplı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü.

soruşturma ve ileri işlemler:

Olayla ilgili olarak emniyet ekiplerinin inceleme başlattığı bildirildi. Yetkililer, iş yeri zararının ve alınan ürünlerin tespitine yönelik çalışmalarını sürdürürken, adli sürece ilişkin işlemler emniyette devam ediyor.

ZONGULDAK (İHA) - ZONGULDAK’IN ALAPLI İLÇESİNDE GECE SAATLERİNDE BİR TEKEL BAYİSİNİN CAMINI...

ZONGULDAK (İHA) - ZONGULDAK’IN ALAPLI İLÇESİNDE GECE SAATLERİNDE BİR TEKEL BAYİSİNİN CAMINI KIRARAK İÇERİ GİRDİĞİ VE İŞ YERİNDEN ÇEŞİTLİ ÜRÜNLER ALDIĞI İDDİA EDİLEN ŞÜPHELİ, SANAYİ SİTESİ İÇERİSİNDE YERDE HAREKETSİZ HALDE BULUNDU.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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