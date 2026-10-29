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Dnipro'daki banliyö istasyonuna iha saldırısı: 13 ölü

Dnipro'nun ana tren istasyonuna düzenlenen iha saldırısında 13 kişi öldü, 10 kişi yaralandı; Zelenskiy yaptırımların sıkılaştırılması çağrısını yineledi.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 14:37

GÜNCELLEME: 29 Ekim 2026 - 14:43

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Dnipro'daki banliyö istasyonuna iha saldırısı: 13 ölü

Olay ve can kaybı:

Rus ordusunun Dnipro kentindeki ana tren istasyonuna gerçekleştirilen saldırıda yetkililer, 13 kişinin hayatını kaybettiğini ve 10 kişinin yaralandığını duyurdu.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, saldırının banliyö treni ile tarifeli yolcu treninin durduğu peronlara yöneldiğini belirtti ve olayın insansız hava aracıyla gerçekleştirildiğini aktardı.

Zelenskiy'nin açıklamaları:

Zelenskiy, saldırıya ilişkin olarak şunları söyledi: "Ruslar, bir banliyö treni ve tarifeli bir yolcu treninin durduğu perona insansız hava aracıyla saldırı düzenledi. Maalesef şu ana kadar 13 kişi hayatını kaybetti. Ailelerine ve sevdiklerine başsağlığı diliyorum. 10 kişi de yaralandı. Gerekli tüm acil servis ekipleri olay yerinde çalışıyor."

Yaptırımlar ve uluslararası çağrı:

Başkan Zelenskiy, ABD'nin Rusya'ya uygulanan bazı yaptırımları kaldırmasına tepki göstererek, yaptırımlar hafifletildikten sonra Rusya'nın gerilimi azaltmak yerine halkına yönelik saldırıları sürdürdüğünü savundu. Zelenskiy, "Rusya'nın bu savaşı devam ettiği sürece Moskova'ya ve savaş makinesine karşı yaptırımlar hafifletilmemelidir" ifadelerini kullanarak AB, ABD ve G7 ülkelerinden yeni ve daha güçlü yaptırım adımları talep etti.

RUSYA ORDUSUNUN UKRAYNA&#039;NIN DNİPRO KENTİNDEKİ ANA TREN İSTASYONUNA GERÇEKLEŞTİRDİĞİ SALDIRI SONUCU...

RUSYA ORDUSUNUN UKRAYNA'NIN DNİPRO KENTİNDEKİ ANA TREN İSTASYONUNA GERÇEKLEŞTİRDİĞİ SALDIRI SONUCU 13 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 10 KİŞİ YARALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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