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Şişli'de kaza bahane edilip sürücü alıkonuldu, hesabından 80 bin lira çekildi

Şişli'de maddi hasarlı kaza sonrası zorla alıkonulan ve darp edilen sürücünün cep telefonuna el koyularak hesaplarından yaklaşık 80 bin lira transfer edildi.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 14:25

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Şişli'de kaza bahane edilip sürücü alıkonuldu, hesabından 80 bin lira çekildi

Şişli'de kaza bahane edilip sürücü alıkonuldu, hesabından 80 bin lira çekildi

Şişli'de meydana gelen bir trafik kazası, sürücünün zorla alıkonulup darp edilmesi ve banka hesaplarından para transferi yapılmasıyla sonuçlandı. Olayın ardından başlatılan soruşturmada şüpheliler tespit edilip yakalandı.

olayın gelişimi:

Olay, 24 Ekim 2026 tarihinde Şişli'de iki aracın karıştığı maddi hasarlı bir kaza ile başladı. Kazaya karışan sürücü, diğer şahıslar tarafından zorla aracına bindirilerek alıkonuldu. Mağdurun ikamete götürüldüğü, burada darp edildiği ve cep telefonuna el konulduğu bildirildi.

Şüphelilerin mağdurun banka ve dijital hesaplarından yaklaşık 80 bin lira transfer ettikleri, işlemler tamamlandıktan sonra mağduru bir alışveriş merkezinin önüne bıraktıkları belirtildi.

soruşturma ve yargı süreci:

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda fotoğraflı teşhis işlemleri sonucunda olayın şüphelilerinin B.P. (27) ve H.S. (22) olduğu belirlendi. Düzenlenen operasyonla iki şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler, yağma suçundan adli makamlara sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan B.P. ve H.S., ceza infaz kurumuna gönderildi.

Şişli&#039;de kaza sonrası sürücüyü darp edip 80 bin lirasını transfer ettiler

Şişli'de kaza sonrası sürücüyü darp edip 80 bin lirasını transfer ettiler

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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