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Karaman'da kavşakta çarpışan araçların sürücüleri yaralandı, biri ağır

Karaman-Ereğli yolunun 25. kilometresindeki kavşakta M.P. (42 FA 089) ile H.A. (70 ACV 633) yönetimindeki araçlar çarpıştı; 2 yaralı, M.P.'nin durumu ağır.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 14:37

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Karaman'da kavşakta çarpışan araçların sürücüleri yaralandı, biri ağır

Kaza yeri ve araçlar:

Kaza, Karaman-Ereğli kara yolunun 25. kilometresindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.P. idaresindeki 42 FA 089 plakalı otomobil ile H.A. yönetimindeki 70 ACV 633 plakalı cip kavşakta çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle savrulan her iki araç yol kenarındaki yön levhalarını devirdi.

Müdahale ve yaralıların durumu:

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından araçlardan çıkarılan yaralı sürücüler, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan otomobil sürücüsü M.P.'nin sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi. Diğer sürücüyle ilgili ayrıntılı sağlık bilgisi paylaşılmadı.

Soruşturma ve güvenlik çalışmaları:

Kaza yerinde polis ve jandarma ekipleri güvenlik önlemleri alarak inceleme başlattı. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

KARAMAN&#039;DA OTOMOBİL İLE CİPİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 1&#039;İ AĞIR 2 KİŞİ...

KARAMAN'DA OTOMOBİL İLE CİPİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 1'İ AĞIR 2 KİŞİ YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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