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Tomarza'da okulların yeni döneme hazırlığı: güvenlik ve eğitim kalitesi ön planda

Tomarza Kaymakamı Selim Eser ve diğer yetkililer, 2026-2027 öncesi liselerde fiziki durum, güvenlik ve eğitim hazırlıklarını yerinde inceledi.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 14:48

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Tomarza'da okulların yeni döneme hazırlığı: güvenlik ve eğitim kalitesi ön planda

Tomarza'da okulların yeni döneme hazırlığı: güvenlik ve eğitim kalitesi ön planda

Tomarza'da 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde ilçe merkezindeki liselerde sürdürülen hazırlık çalışmaları yerinde incelendi. Ziyaretlere Tomarza Kaymakamı Selim Eser, Tomarza İlçe Emniyet Amiri Yaşar Şahin ve Tomarza İlçe Millî Eğitim Müdürü Mehmet Kurt katıldı.

ziyarette odaklanan noktalar:

Yetkililer, okul yöneticilerinden yeni dönem öncesinde yürütülen hazırlıklar hakkında bilgi aldı. İncelemelerde özellikle okulların fiziki durumları, sınıf ve ortak kullanım alanlarının düzenlenmesi ile eğitim ortamlarının yenilenmesi gündeme geldi.

Bunun yanı sıra, öğrencilerin güvenliğine yönelik alınan tedbirler detaylı şekilde değerlendirildi. Okul yönetimlerinin uyguladığı önlemler, acil durum planları ve giriş-çıkış düzenlemeleri üzerinde duruldu.

kurumlar arası koordinasyon ve hedefler:

Ziyaretlerde aynı zamanda eğitim kalitesini artırmaya yönelik çalışmalar ele alındı. Okul yöneticileriyle yapılan görüşmelerde öğretim materyalleri, öğretmen destekleri ve fiziksel düzenlemelerin yeni döneme hazırlanması konuşuldu.

Tomarza Kaymakamı Selim Eser, okul yöneticileriyle görüşerek öğrencilerin güvenli, sağlıklı ve daha iyi eğitim ortamlarında öğrenim görmeleri için yürütülen çalışmaları değerlendirdi. İlçe genelinde kurumlar arası koordinasyonun sürdürülmesinin, yeni eğitim öğretim yılının sorunsuz başlamasında kilit rol oynadığı vurgulandı.

TOMARZA’DA 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖNCESİ HAZIRLIK ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA İLÇE MERKEZİNDEKİ...

TOMARZA’DA 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖNCESİ HAZIRLIK ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA İLÇE MERKEZİNDEKİ LİSELER ZİYARET EDİLEREK, OKULLARIN YENİ EĞİTİM DÖNEMİNE HAZIRLIK SÜREÇLERİ YERİNDE İNCELENDİ.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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