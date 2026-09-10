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Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Glasgow'da uluslararası ağını genişletti

MSKÜ, 36. EAIE fuarında Zagreb, Alabama'dan kurumlar, Çekya, Ukrayna ve Hollanda ile Erasmus/KA171 anlaşmaları ve öğrenci destekleri için uzlaştı.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 16:09

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Glasgow'da uluslararası ağını genişletti

MSKÜ, 36. EAIE Konferansı ve Fuarı'nda temaslarını yoğunlaştırdı

Avrupa Uluslararası Eğitim Birliği (EAIE) tarafından Glasgow'da düzenlenen 36. EAIE Konferansı ve Fuarı'na katılan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) heyeti, üniversitenin uluslararasılaşma hedeflerine yönelik bir dizi ikili görüşme gerçekleştirdi. Rektör Prof. Dr. Turhan Kaçar liderliğindeki heyet, fuarın ilk gününde hem akademik hem de öğrenci odaklı iş birliklerini hızla ilerletti.

Hırvatistan ile kapsamlı mutabakat:

Görüşmelerde öne çıkan adımlardan biri, Hırvatistan merkezli University of Zagreb - Faculty of Forestry and Wood Technology ile sağlanan uzlaşı oldu. Taraflar, MSKÜ Teknoloji Fakültesi Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Bölümü ile Erasmus değişim anlaşmasının yapılması konusunda anlaşmaya vardı ve heyetlerin dönüşünde, karşılıklı iş birliğini genişletmeyi amaçlayan kapsamlı bir Mutabakat Zaptı (MoU) imzalanması kararlaştırıldı.

ABD bağlantıları ve KA171 fırsatları:

MSKÜ heyeti, Amerika Birleşik Devletleri'nden Study Alabama Yöneticisi Stacye Fraser Thompson ile görüşerek KA171 (Uluslararası Kredi Hareketliliği) başta olmak üzere farklı iş birliği modellerini değerlendirdi. Görüşme sonuçları sonucunda Alabama State University ve Jacksonville State University ile doğrudan iş birliği geliştirilmesi konusunda mutabakata varıldı; resmi süreçlerin fuar sonrasında tamamlanması planlanıyor.

Çekya, Ukrayna ve Hollanda ile yeni erasmus adımları:

Çekya'dan Institute of Technology and Business in eské Budjovice temsilcileriyle yapılan görüşmelerde İşletme, Lojistik ve İnşaat Mühendisliği alanlarında yeni Erasmus anlaşmaları sağlandı. Ukrayna temsilcileriyle yapılan temaslarda ise Hryhorii Skovoroda University in Pereiaslav ile KA171 çerçevesinde sözlü bir mutabakata varıldı; fuar sonrasında gerçekleştirilecek çevrimiçi toplantılarla anlaşmanın kapsamı netleştirilecek. Ayrıca HAN University of Applied Sciences ile MSKÜ'nün İngilizce ders havuzuna ilişkin değerlendirme yapıldı ve mevcut iş birliğinin genişletilmesine karar verildi.

Öğrenciler için pratik çözümler ve özel sektör iş birlikleri:

MSKÜ heyeti, akademik anlaşmaların yanı sıra öğrencilerin yurt dışı hareketliliklerini kolaylaştıracak hizmet sağlayıcılarla da görüşmeler yaptı. Sağlık sigortası, e-SIM hizmetleri, uluslararası para transferi ve global bankacılık sistemleri alanında faaliyet gösteren firmalardan MSKÜ öğrencilerine özel teklifler alındı; bu adımlar, öğrenci değişim süreçlerinin hem güvenliğini hem de erişilebilirliğini artırmayı hedefliyor.

MSKÜ heyeti, fuar boyunca kurulan temsili ilişkiler ve yapılan ön mutabakatlarla üniversitenin uluslararası görünürlüğünü güçlendirmeye devam edecek. İmzalar ve resmi onay süreçleri tamamlandıkça, elde edilen anlaşmaların öğrenciler ve akademik kadro için somut fırsatlara dönüşmesi bekleniyor.

AVRUPA ULUSLARARASI EĞİTİM BİRLİĞİ (EAIE) TARAFINDAN GLASGOW’DA DÜZENLENEN 36. EAIE KONFERANSI VE...

AVRUPA ULUSLARARASI EĞİTİM BİRLİĞİ (EAIE) TARAFINDAN GLASGOW’DA DÜZENLENEN 36. EAIE KONFERANSI VE FUARI’NA KATILAN MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (MSKÜ), KÜRESEL ÇAPTAKİ İŞ BİRLİKLERİNE YENİLERİNİ EKLEMEYE DEVAM EDİYOR.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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