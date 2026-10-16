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Tomarza’da uluslararası akademik köprüler kurma adımı

Cezayir’in Brother Mentouri Constantine Üniversitesi’nden gelen akademisyenler Tomarza’da iş birliği, öğrenci değişimi ve araştırma fırsatlarını görüştü.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 14:30

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Tomarza’da uluslararası akademik köprüler kurma adımı

Tomarza Mustafa Akıncıoğlu Meslek Yüksekokulu uluslararası ziyaretçileri ağırladı

Cezayir’in Brother Mentouri Constantine Üniversitesi’nden akademik inceleme ve araştırma yapmak üzere Tomarza Mustafa Akıncıoğlu Meslek Yüksekokulu’na gelen heyet, ilçede çeşitli temaslarda bulundu. Ziyarette yer alan isimler arasında doktora öğrencisi Asma Bouterfif ile Malzeme Mühendisliği yüksek lisans öğrencisi Abdelmoumen Bouterfif yer aldı.

kaymakamlık görüşmesinde ele alınan konular:

Misafirler, Tomarza Kaymakamı Selim Eser tarafından makamında kabul edildi. Görüşmede; Tomarza ve Kayseri’nin uluslararası öğrencilere tanıtılması, Tomarza Mustafa Akıncıoğlu Meslek Yüksekokulu bünyesinde yürütülen akademik çalışmalar ve öğrenci değişim programlarının kapsamı hakkında karşılıklı görüş alışverişi yapıldı. Kabulde, Doç. Dr. Ali İhsan Çelik ile Öğr. Gör. Ahmet Şener de hazır bulunarak akademik faaliyetlere ilişkin bilgiler sundu. Ziyarette ayrıca Doç. Dr. Ali İhsan Çelik'in "Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları 2026" sıralamasında yer aldığına dikkat çekildi.

beklenen sonuçlar ve iş birliği hedefleri:

Yapılan görüşmelerin Tomarza Mustafa Akıncıoğlu Meslek Yüksekokulu’nun uluslararası akademik iş birliklerini geliştirmesi ve Tomarza’nın uluslararası öğrencilere tanıtılmasına katkı sağlaması hedefleniyor. Ziyaretin, hem eğitim programlarında iş birliği olanaklarını genişletmesi hem de öğrenci değişim ağlarının güçlenmesine zemin hazırlaması bekleniyor.

CEZAYİR’İN BROTHER MENTOURİ CONSTANTİNE ÜNİVERSİTESİ’NDEN AKADEMİK İNCELEME VE ARAŞTIRMA YAPMAK...

CEZAYİR’İN BROTHER MENTOURİ CONSTANTİNE ÜNİVERSİTESİ’NDEN AKADEMİK İNCELEME VE ARAŞTIRMA YAPMAK ÜZERE TOMARZA MUSTAFA AKINCIOĞLU MESLEK YÜKSEKOKULU'NA GELEN ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER, TOMARZA’DA ÇEŞİTLİ TEMASLARDA BULUNDU.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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