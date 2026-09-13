Toplumsal sorumlulukla 16 okul 2026-2027'ye hazırlandı

Denetimli serbestlik yükümlüleri eğitim kurumlarını onardı

İzmir'de Karşıyaka Denetimli Serbestlik Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen kamuya yararlı çalışma faaliyetleri kapsamında, denetimli serbestlikten yararlanan yükümlüler, Karşıyaka ve Menemen ilçelerinde toplam 16 okulda bakım, onarım, temizlik ve çevre düzenlemesi gerçekleştirdi. Yaklaşık 50 yükümlünün katıldığı çalışmalarla okullar, 2026-2027 eğitim öğretim yılına hazır hale getirildi.

çalışmaların kapsamı:

Adli merciler tarafından kamuya yararlı işte ücretsiz çalışma yükümlülüğü verilen ve denetimli serbestlik kapsamında takip edilen kişiler, okullarda boya-badana, genel temizlik, bakım-onarım ile çevre düzenlemesi yaptı. Amaç, öğrencilerin hijyenik ve güvenli sınıflarda eğitim görmesini sağlamak ve yükümlülerin topluma yeniden kazandırılmasını desteklemektir. Yapılan işler arasında duvar ve koridor boyaları, sınıf temizliği, çöp ve dal-atıklarının uzaklaştırılması, ağaç budama ve bahçe düzenlemesi yer aldı.

Erdinç Ahmet Cengiz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi örneği:

Menemen ilçesinde yürütülen çalışmalardan biri olan Erdinç Ahmet Cengiz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde kapsamlı yenileme yapıldı. Okulun dört katındaki koridorlar ile 25 sınıf boyandı; bahçede temizlik ve düzenleme çalışmaları gerçekleştirildi. Bahçe taşları boyandı, ağaçlar budandı ve yaklaşık iki büyük kamyon dolusu dal ile çöp okul alanından kaldırıldı. Ayrıca okulun arka geçiş yoluna bordür taşları döşendi, temin edilen kum bahçedeki çukur alanlara dağıtılarak zemin düzenlemesi sağlandı ve bina genel temizliği tamamlandı.

protokol incelemesi ve hedeflenen kazanımlar:

Tamamlanan çalışmaları yerinde inceleyenler arasında Menemen Kaymakamı Vedat Yılmaz, Menemen Cumhuriyet Başsavcısı Soner Erden ve Karşıyaka Denetimli Serbestlik Müdürü Orhan Kaykaç bulunuyordu. İnceleme sırasında, yürütülen faaliyetlerin eğitim kurumlarının fiziki koşullarını iyileştirmeye katkı sağladığı, kamuya yararlı çalışma yükümlülüğünün yükümlülerin sorumluluk bilincini geliştirmede ve toplumsal yaşama yeniden uyum süreçlerini desteklemede önemli bir araç olduğu vurgulandı.

Çalışmalar, hem okulların yeni döneme hazır olmasını hem de denetimli serbestlikten yararlanan kişilerin topluma kazandırılmasını hedefleyen somut bir uygulama olarak kayıtlara geçti.

KARŞIYAKA DENETİMLİ SERBESTLİK MÜDÜRLÜĞÜ KOORDİNESİNDE YÜRÜTÜLEN KAMUYA YARARLI ÇALIŞMA FAALİYETLERİ KAPSAMINDA, KARŞIYAKA VE MENEMEN İLÇELERİNDEKİ TOPLAM 16 OKULUN BAKIM, ONARIM, TEMİZLİK VE ÇEVRE DÜZENLEME ÇALIŞMALARI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.