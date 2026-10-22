Giresun limanına çekilen hasarlı Fortis gemisinden yayılan yanık kokusu soru işareti bıraktı

Giresun limanına yanaşan Fortis ve operasyonun ilk aşaması

Karadeniz açıklarında vurularak hasar gören ve Rusya bayraklı Fortis isimli ticari gemi, römorkörler eşliğinde Giresun Limanı'na çekildi. Geminin ambarlarında bulunan 3 bin tonun üzerinde nohut yükünün bir bölümünde zarar tespit edildi. Liman yetkilileri, ilk incelemelere göre zarar görmeyen yükün ambarlardan çıkarılarak transit kara taşımacılığıyla Mersin'e gönderilmesinin planlandığını bildirdi.

koku ve çevresel endişeler:

Gemi limana yanaştırıldıktan sonra çevreye yayılan yanık kokusu, liman sahasında ve kent merkezinde hissedildi. Bu durum, hem halk sağlığı hem de deniz ve kara ekosistemleri açısından soru işaretleri oluşturdu. Liman işletmesi ve ilgili kamu kurumlarından, kokunun kaynakları, hava kalitesi ölçümleri ve alınan koruyucu önlemler hakkında açıklama yapılması beklentisi güçlendi. Vatandaş şikayetleri ve gözlemler, operasyon ekibinin iş güvenliği ve çevresel etkiler konusunda ilave tedbirler almasını gerektirebilir.

tahliye süreci ve hasarlı yükün akıbeti:

Liman kaynakları, hasarlı bölümdeki yükün yetkili birimlerin gözetiminde tahliye edilerek imha edilmesinin öngörüldüğünü belirtti. Tahliye çalışmalarında hem gemi personeli hem de liman ekipleri koordineli çalışacak; temizleme ve güvenlik prosedürleri uygulanacak. Operasyonun ardından Fortis'in yeniden Giresun açıklarına çekilerek demirlemesi planlanıyor, ancak geminin nihai durumu teknik incelemeler ve değerlendirmeler sonucu netleşecek.

Yürütülen işlemler yalnızca yükün güvenli tahliyesiyle sınırlı kalmıyor; aynı zamanda kent sakinlerinin endişelerinin giderilmesi, muhtemel çevresel risklerin şeffaf biçimde açıklanması ve izleme sonuçlarının kamuoyuyla paylaşılması önem taşıyor. Yetkililerden yapılacak açıklamalar, hem bölgedeki hava ve deniz güvenliği kaygılarını azaltacak hem de tahliye ve temizlik çalışmalarının güvenilirliğini destekleyecektir.

KARADENİZ AÇIKLARINDA VURULARAK HASAR GÖREN RUSYA BAYRAKLI FORTİS İSİMLİ TİCARİ GEMİNİN LİMANA ÇEKİLMESİNİN ARDINDAN ÇEVREYE YAYILAN YANIK KOKUSU İSE DİKKATLERİ LİMANDAKİ OPERASYONUN GÜVENLİĞİ VE OLASI ÇEVRESEL ETKİLERİNE ÇEVİRDİ.