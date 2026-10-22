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Çeltikdere'de hasat başladı: Selçuk Güçbilmez ve ekip üreticilerle

Bolu'nun Seben ilçesi Çeltikdere köyünde sezonun çeltik hasadı başladı. İlçe Tarım ve Orman Müdürü Selçuk Güçbilmez ile teknik ekip üreticilerle sahadaydı.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 11:52

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EDİTÖR: Aslı Han

Çeltikdere'de hasat başladı: Selçuk Güçbilmez ve ekip üreticilerle

çeltik hasadı sahada takip edildi

Bolu'nun Seben ilçesine bağlı Çeltikdere köyünde çeltik hasadı başladı. Hasat çalışmalarını İlçe Tarım ve Orman Müdürü Selçuk Güçbilmez ve beraberindeki teknik personel yerinde inceledi.

üreticilerle görüşmeler ve saha incelemesi:

Güçbilmez ve teknik ekip, hasat alanını ziyaret ederek üreticilerle bir araya geldi. Yapılan görüşmelerde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alındı ve sahadaki uygulamalar gözlemlendi.

çalışma organizasyonu ve iletişim:

Ziyaret sırasında ekip, hasat sürecine eşlik ederek üreticilerle doğrudan iletişim kurdu ve uygulama düzeni hakkında değerlendirmelerde bulundu. Bu tür saha çalışmaları, hasat döneminde koordinasyon ve bilgi alışverişini güçlendirmeye yönelik sürdürülen adımlar arasında yer aldı.

BOLU’NUN SEBEN İLÇESİNE BAĞLI ÇELTİKDERE KÖYÜNDE ÇELTİK HASADI GERÇEKLEŞTİRİLDİ. SEBEN İLÇE TARIM...

BOLU’NUN SEBEN İLÇESİNE BAĞLI ÇELTİKDERE KÖYÜNDE ÇELTİK HASADI GERÇEKLEŞTİRİLDİ. SEBEN İLÇE TARIM VE ORMAN MÜDÜRÜ SELÇUK GÜÇBİLMEZ VE TEKNİK PERSONEL, HASAT ÇALIŞMALARINA KATILARAK ÜRETİCİLERLE BİR ARAYA GELDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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