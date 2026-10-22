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Afyonkarahisar gökyüzünde gün batımının renkli senfonisi

Afyonkarahisar'da AKÜ Araştırma Görevlisi Hakan Yılmaz'ın farklı noktalarda çektiği gün batımı görüntüleri, renk ve ışık oyunlarıyla izleyenleri büyüledi.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 11:51

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EDİTÖR: Aslı Han

Afyonkarahisar gökyüzünde gün batımının renkli senfonisi

Afyonkarahisar gökyüzünde gün batımının renkli senfonisi

Afyonkarahisar'da kaydedilen gün batımı görüntüleri, gökyüzünde beliren yoğun renk paleti ve ışığın şehir dokusuna yansımasıyla izleyenleri etkiledi. Akşamın son ışıkları doğanın ve kentin çizgilerini ön plana çıkararak eşsiz bir görsel bütün oluşturdu.

çekimleri gerçekleştiren isim ve kurum:

Görüntüler, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde görevli Araştırma Görevlisi Hakan Yılmaz tarafından Afyonkarahisar'ın farklı noktalarında kaydedildi. Yılmaz'ın objektifinden çıkan kareler, hem doğal manzaraların hem de gün batımının atmosferini belgeledi.

manzaranın öne çıkan detayları:

Kayıtlarda, gökyüzünde oluşan renk şöleni ile şehir siluetlerinin ve arazi dokusunun son ışıklarla buluşması dikkat çekti. Gün batımının yarattığı kontrastlar, Afyonkarahisar'ın doğal güzelliklerini ve mekanların farklı açılardan algılanışını vurgulayan sahneler sundu. Ortaya çıkan görüntüler izleyenlere kapsamlı bir görsel şölen olarak yansıdı.

AFYONKARAHİSAR&#039;DA ÇEKİLEN GÜN BATIMI MANZARASI GÖRENLERİ MEST EDERKEN, RENKLERİN GÖRSEL ŞÖLENİ...

AFYONKARAHİSAR'DA ÇEKİLEN GÜN BATIMI MANZARASI GÖRENLERİ MEST EDERKEN, RENKLERİN GÖRSEL ŞÖLENİ EŞSİZ BİR MANZARA OLUŞTURDU.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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