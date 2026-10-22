Yeni pist verimliliği artırdı: İstanbul Havalimanı'nda rota kısalması yakıt tasarrufu sağladı

bakanın açıklaması:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nda hizmete giren 4. ana piste ilişkin değerlendirmelerini paylaştı. Bakan Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 18 Eylül tarihindeki ilk kalkış müsaadesinin ardından, 15 Ekim'e kadar yeni pistten toplam 1.738 kalkış gerçekleştirildiğini bildirdi.

kullanılan rotalar ve oranlar:

Yeni pistten yapılan 1.738 kalkışın 1.475'inde standart aletli kalkış rotalarının kullanıldığı belirtildi. Söz konusu uygulamada BARPE, IVGUS, VICEN ve RATVU adlarıyla anılan rotalar tercih edildi. Bakanlığın verilerine göre bu hareketlilik, aynı dönemde havalimanından gerçekleştirilen 22.118 kalkışın yaklaşık %7,9'una tekabül ediyor.

çevresel ve operasyonel etkiler:

Uraloğlu, standart aletli kalkış rotalarının toplamda 22.453 deniz mili rota kısalması sağladığını ve bunun sonucunda yaklaşık 284 ton yakıt tasarrufu ile 897 ton karbondioksit emisyonu azaltımı hesaplandığını vurguladı. Bakan ayrıca yeni pistin özellikle doğu yönünde alternatif kalkış imkânı sunarak hava trafiğinin rahatlamasına katkıda bulunduğunu kaydetti.

Bakanlığın açıkladığı rakamlar, yeni pistin hem operasyonel verimliliğe hem de çevresel etkinin azaltılmasına yönelik somut etkiler üretmeye başladığını gösteriyor. 18 Eylül-15 Ekim dönemi kayıtları, uygulanan standart rotaların kullanımının ve sağlanan rota kısalmasının uçuş maliyetleri ile emisyonlar üzerinde ölçülebilir sonuçlar doğurduğunu ortaya koyuyor.

İSTANBUL HAVALİMANI'NDA 4. ANA PİST HİZMETE AÇILDI