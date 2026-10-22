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Yüksekova'da arı kovanlarına güneş enerjili elektrikli çitlerle hibe desteği

Yüksekova'da 50 ve üzeri kovana sahip 30 arıcıya 'Tel Çektim Arılarım Güvende' projesiyle yüzde 75 hibe oranıyla elektrikli çit sistemi dağıtıldı.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 12:15

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EDİTÖR: Aslı Han

Yüksekova'da arı kovanlarına güneş enerjili elektrikli çitlerle hibe desteği

Dağıtım töreni ve amaç:

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü finansmanıyla yürütülen 'Tel Çektim Arılarım Güvende' projesi kapsamında elektrikli tel çit sistemleri düzenlenen törenle üreticilere teslim edildi. Tören, İlçe Müdürlüğünün arka bahçesinde gerçekleştirildi ve Yüksekova İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat İnan ile çok sayıda çiftçi katıldı.

Kimler yararlandı:

Projeden, kura çekimiyle belirlenen ve 50 ve üzeri arı kovanına sahip 30 hak sahibi yararlandı. Teslim edilen destek paketi 9 parçadan oluşuyor: elektronik kontrollü elektrikli çit cihazı, 50 watt güneş paneli, çit teli, bağlantı kabloları, topraklama çubuğu, uyarı levhası, kapı yayı, demir direk ve PPRC boru. Amaç, arı popülasyonunu korumak ve dış etkenlerin zararını azaltmak olarak açıklandı.

Yetkilinin değerlendirmesi:

Yüksekova İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat İnan, projenin bölge üreticileri için taşıdığı öneme dikkat çekti. İnan, projenin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlandığını ve Hayvancılık Genel Müdürlüğü tarafından yüzde 75 oranında desteklendiğini belirtti. İlçede yapılan dağıtımlarda belirtilen kriterlere uyan üreticilere eksiksiz ekipmanların ulaştırıldığını vurguladı.

İnan törende ayrıca, "Bu kapsamda projelerimiz devam edecek" ifadelerini kullanarak, desteğin sürdürüleceğini ve emeği geçenlere teşekkür etti. Projenin hedefi olarak arı sağlığının korunması ve üreticilerin sürdürülebilir arıcılık yapabilmeleri gösterildi.

Yüksekova&#039;da arılar &quot;Elektrikli Çit&quot;le koruma altında: 30 üreticiye hibe desteği

Yüksekova'da arılar "Elektrikli Çit"le koruma altında: 30 üreticiye hibe desteği

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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