Torbalı'da jandarmadan eş zamanlı operasyon: uyuşturucu ve 27 bin paket kaçak sigara bulundu

Torbalı'da jandarma iki ayrı operasyonda önemli miktarda delil ele geçirdi

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il genelinde yürütülen uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında Torbalı ilçesinde 5 ve 6 Ekim tarihlerinde iki ayrı operasyon düzenledi. Operasyonlarda hem sentetik uyuşturucu hem de gümrük kaçağı sigara ele geçirildi; toplamda iki şüpheli tutuklandı.

ilk operasyonda ele geçirilenler:

5 Ekim'de Fevziçakmak Mahallesi'nde gerçekleştirilen operasyonu İzmir İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube ile Torbalı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri birlikte yürüttü. Şüpheli B.E.'nin ikametinde yapılan aramada; 274 adet sentetik ecza hap, 100 gram bonzai ve 24 adet ekstazi hap ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan B.E., jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilip tutuklandı.

kaçak sigara operasyonu:

6 Ekim'de düzenlenen diğer operasyonda ise E.S. ve B.G. isimli şahısların piyasaya gümrük kaçağı sigara sürdüğü tespit edildi. İzmir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Torbalı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, E.S.'nin iş yerinde adli arama yaptı. Aramalarda çeşitli markalara ait toplam 27 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi; ele geçirilen sigaraların piyasa değeri yaklaşık 2 milyon 700 bin TL olarak kaydedildi. Kaçak sigara operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden B.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Her iki operasyonda da ele geçirilen uyuşturucu ve kaçak sigaraya ilişkin soruşturmaların sürdüğü, jandarma birimlerinin bölgedeki kaçakçılık ve uyuşturucu ticaretine yönelik çalışmaları kapsamında benzer operasyonların devam edeceği belirtildi.

TORBALI İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİNCE DÜZENLENEN İKİ AYRI OPERASYONDA, ÇOK MİKTARDA UYUŞTURUCU MADDE İLE PİYASA DEĞERİ 2 MİLYON 700 BİN TL OLAN 27 BİN PAKET GÜMRÜK KAÇAĞI SİGARA ELE GEÇİRİLDİ.