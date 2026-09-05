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Tostçu Habib'in duvarında hatıralar asılı: 14 yılda yüzlerce fotoğraf

Hatay İskenderun'da tostçu Habib Akdoğan, 2012'de iki fotoğrafla başlattığı geleneği müşterilerin isteğiyle büyüttü; dükkanın duvarları artık yüzlerce hatırayla dolu.

GİRİŞ: 05 Eylül 2026 - 09:03

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Tostçu Habib'in duvarında hatıralar asılı: 14 yılda yüzlerce fotoğraf

Tostçu Habib'in duvarında hatıralar asılı: 14 yılda yüzlerce fotoğraf

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 22 yıllık emeğiyle tanınan tostçu Habib Akdoğan, 2012'de tezgâhının arkasına iki fotoğraf astığı basit fikri, müşterilerin talebiyle geniş bir anı koleksiyonuna dönüştürdü. İş yerine gelip tost yiyenlerin fotoğraflarını isteğe göre duvara asan Akdoğan, bugün dükkanının duvarlarını yüzlerce hatırayla doldurdu.

görsel geleneğin doğuşu:

Akdoğan, uygulamanın nasıl başladığını şu sözlerle özetliyor: 'Elime bir ip parçası aldım. 2012’de iki tane fotoğraf astım. Baktım insanlar “Benim fotoğrafımı da çeker misin?” dedi.' Bu basit istek, müşterilerin sadece yemek için değil, anı bırakmak için de mekâna gelmesine yol açtı. Şehir dışından ve yurt dışından gelen müşteriler, yıllar önceki karelerini görünce memnuniyetlerini dile getiriyor.

dükkanın hikâyesi ve emek:

Akdoğan, işin başlangıcını ve geçirdiği evrimi detaylandırıyor: '10 yaşımdan beri çalışıyorum, 22 senelik emeğim var. Burayı ilk açtığımızda üç bisküvi, bir tane ufak tost makinesi ve kırık bir masayla başladık.' İlk etapta market olarak açılan yer, zamanla tost ağırlıklı ürünlerle ve müşterilerin ilgisiyle 'Tostçu Habip' markasına dönüştü.

Bu dönüşümün merkezinde, müşterilerle kurulan sıcak ilişki ve saklanan hatıralar yer alıyor. Duvarlarda asılı fotoğraflar, işletmeyi sıradan bir yemek mekânı olmaktan çıkarıp ziyaretçilerin anı biriktirdiği ailevi bir ortama dönüştürdü. Akdoğan, insanların eski fotoğraflarını görüp 'Tostçu Habib'te demek ki varmışız' demelerinin kendisini mutlu ettiğini vurguluyor.

aileye ve nesillere aktarılan meslek:

İş yerinde evladıyla birlikte çalışmanın gururunu da yaşayan Akdoğan, oğlunun erken saatlerde tezgâhın başına geçtiğini anlatıyor: 'Sabah 04.30’dan akşam 19.00’a kadar benimle beraber çalışıyor.' Oğlu Süleyman ise beş yaşından beri babasının izinden gittiğini ve her gün sabah 04.30'te tezgâhta olmaktan memnuniyet duyduğunu söylüyor. Akdoğan, diğer babalara da evlatlarına sahip çıkma tavsiyesinde bulunuyor.

İskenderun'da bir simge haline gelen dükkan, hem lezzetiyle hem de duvarlarına asılan yüzlerce fotoğrafla ziyaretçilere hem tat hem de anı sunuyor. Bu küçük başlangıcın, 14 yıl içinde nasıl geniş bir duygu dünyasına dönüştüğü, mekânın sıcak atmosferinde somutlaşıyor.

İp üzerine astığı 2 fotoğrafla başlayan hikayeyi müşterisinin sorusuyla sürdüren esnaf, iş yerinde...

İp üzerine astığı 2 fotoğrafla başlayan hikayeyi müşterisinin sorusuyla sürdüren esnaf, iş yerinde yüzlerce müşterisinin fotoğrafını bulunduruyor

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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