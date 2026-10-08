Tosya Meslek Yüksekokulu'nun modüler robotu TEKNOFEST RoboLig'de Türkiye beşincisi oldu

Kastamonu Üniversitesi öğrencileri TEKNOFEST RoboLig finalinde derecelendiler

Kastamonu Üniversitesi Tosya Meslek Yüksekokulu öğrencilerinden oluşan YDF Takımı, TEKNOFEST 2026 kapsamında düzenlenen RoboLig Yarışması’nda gösterdikleri performansla dikkat çekti. Toplam 179 takım arasından gelen başarıyla takım, final etabında elde ettiği sonuçla Türkiye genelinde 5’incilik derecesine ulaştı.

yarışma süreci ve robotun teknik yapısı:

YDF Takımı, mekanik tasarım, elektronik donanım ve gömülü yazılım bileşenlerini bir araya getiren bir proje geliştirdi. Projenin merkezinde Deneyap Kart V2 tabanlı modüler bir robot yer aldı. Yarışma parkuruna uygun şekilde koli alma-bırakma ve zipline görevlerini yerine getirecek biçimde tasarlanan robot, ön değerlendirme ve proje raporu aşamalarında da başarılı puanlar aldı.

Takım, Ön Değerlendirme Raporu’ndan 72,5 puan, Proje Değerlendirme Raporu’ndan ise 91 puan aldı; video değerlendirmesini de başarıyla tamamlayarak finale yükselen 20 takım arasında yer aldı.

takım ve akademik destek:

YDF Takımı’nın akademik danışmanlığını Öğretim Görevlisi Muhammed Canhakan Bodur üstlendi. Takım kadrosunda Talha Eser, Kadir Baran Akbaba, Ali Altuntaş ve Emre Acar bulunuyor. Öğrencilerin disiplinlerarası çalışması, prototipin yarışma gereksinimlerine uygun biçimde bir araya getirilmesiyle sonuçlandı.

Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, YDF Takımı’nı ve akademik danışmanlarını tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Elde edilen derece, kurum içindeki teknoloji ve uygulamalı eğitim çalışmalarının somut bir göstergesi olarak değerlendirildi.

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ TOSYA MESLEK YÜKSEKOKULU YDF TAKIMI, TEKNOFEST 2026 KAPSAMINDA DÜZENLENEN ROBOLİG YARIŞMASI'NIN FİNAL ETABINDA TÜRKİYE 5'İNCİSİ OLDU.