İldem'de sosyal yaşamın kalbi yeni tesiste atacak

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, İldem Mahallesi'nde uzun zamandır beklenen sosyal tesisin yapım çalışmalarının başladığını duyurdu. Proje, spor, sağlıklı yaşam ve eğitim atölyelerini bir arada sunarak bölge sakinlerine yeni bir buluşma ve gelişim alanı sağlamayı hedefliyor.

tesisin içeriği:

Eski ve kullanım ömrünü tamamlamış olan mevcut tesis kaldırılarak yerine daha geniş bir kompleks inşa ediliyor. Yeni tesiste fitness merkezi, Atölye Melikgazi ve kafeterya gibi birimler bulunacak. Ayrıca çeşitli eğitim atölyeleri ve sosyalleşme alanları ile mahalle sakinlerinin farklı ihtiyaçlarına yanıt verilecek.

Başkan Palancıoğlu, konuyla ilgili olarak "İldem’e çok güzel bir sosyal tesis kazandırıyoruz. Burada bulunan eski, artık ömrünü tamamlamış olan tesisi kaldırdık. Yerine çok çok daha büyük ve güzel bir sosyal tesisi kazandırıyoruz" ifadelerini kullandı.

bölgeye etkisi:

Tesis, Soygüllüce Cami'nin hemen yanında ve mevcut Akıl Küpü Kütüphanemizin yakınında konumlanıyor. Nüfus yoğunluğu yüksek olan İldem bölgesinde bu tür bir yaşam alanının yoğun şekilde kullanılacağı öngörülüyor. Belediye yetkilileri, tesisin mahalle hayatını canlandıracağına ve sosyal etkileşimi artıracağına dikkat çekti.

Palancıoğlu, projenin mahalle sakinlerinin sosyalleşebileceği, eğitim alıp gelişebileceği ve dinlenebileceği bir mekan olacağını belirterek, "Vatandaşlarımızın sosyal olarak yapabileceği birçok imkânı bu sosyal tesisimizde bulunduracağız" dedi ve sözlerini "Hayırlı uğurlu olsun" diyerek tamamladı.

Yapım sürecinin ilerlemesiyle birlikte tesisin açılışına kadar yapılacak düzenlemeler ve sunulacak hizmetler hakkında bilgiler belediye kanalları aracılığıyla paylaşılacak.

MELİKGAZİ BELEDİYE BAŞKANI DOÇ. DR. MUSTAFA PALANCIOĞLU, İLDEM’DE BÜYÜK BİR İHTİYACI GİDERECEK OLAN SPOR, SAĞLIKLI YAŞAM VE EĞİTİM ATÖLYELERİNİ İÇİNDE BARINDIRAN SOSYAL TESİSİN YAPIM ÇALIŞMALARININ BAŞLADIĞINI HATIRLATTI.