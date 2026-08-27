Tour of İstanbul dört etapte şehri turlayacak

yarış takvimi ve katılımcılar:

Uluslararası yol bisikleti yarışı Tour of İstanbul, 3-6 Eylül 2026 tarihleri arasında İstanbul’un farklı noktalarında dört etap halinde gerçekleştirilecek. Yarış, Gençlik ve Spor Bakanlığı desteği ve Türkiye Bisiklet Federasyonu organizasyonuyla UCI Europe Tour 2.1 takviminde yer alıyor. Organizasyona 10 ülkeden 16 takım katılacak ve sporcular toplam 408,7 kilometrelik parkurda mücadele edecek.

etaplar ve parkur detayları:

Yarışın ilk etabı, 3 Eylül Perşembe günü Silivri-Çatalca arasında koşulacak ve parkur uzunluğu 165,1 kilometre olarak planlandı. İkinci etap, 4 Eylül Cuma günü Şile-Şile arasında 149,9 kilometre üzerinden ilerleyecek.

Üçüncü gün, 5 Eylül Cumartesi, Fatih-Fatih arasında düzenlenecek 86,2 kilometrelik kriteryum etabında tarihle ve dar sokaklarla iç içe bir mücadele yaşanacak; etapta Ayvansaray, Haliç, Eminönü, Kumkapı ve Topkapı Sarayı çevresinden geçişler olacak. Organizasyon, 6 Eylül Pazar günü Beykoz Spor Ormanı'nda yapılacak 7,5 kilometrelik bireysel zamana karşı etabı ile sona erecek; genel klasman şampiyonu bu etap sonunda netlik kazanacak.

organizasyon hazırlıkları ve kurum koordinasyonu:

Yarışın güvenli ve düzenli şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde kurumlar arası koordinasyon toplantısı yapıldı. Toplantıda güzergahlarda alınacak güvenlik ve trafik önlemleri ile sağlık, ulaşım ve yol bakım hazırlıkları ele alındı.

İstanbul Valiliği koordinasyonunda toplam 32 paydaş kurum organizasyona destek verecek; emniyet, jandarma, belediyeler ve sağlık ile ulaşım birimleri görev üstlenecek.

organizasyonun konumu ve geçmişi:

Tour of İstanbul, 2023 yılında başlayan organizasyonun ardından UCI 2.2 kategorisinden UCI 2.1 kategorisine yükselmişti. Dördüncü yılında etkinlik, İstanbul'un farklı bölgelerini uluslararası bisiklet takviminde yeniden buluşturacak ve kent içi etaplarla hem yerel hem de yabancı takımlara görsel ve sportif bir zemin sağlayacak.

Yarış programı ve koordinasyon çalışmaları, etapların güvenliği ve akışı açısından son derece kritik kabul ediliyor; organizasyonun başarıyla tamamlanması halinde Tour of İstanbul, uluslararası takvimdeki yerini daha da sağlamlaştırmayı hedefliyor.

ULUSLARARASI YOL BİSİKLETİ YARIŞI TOUR OF İSTANBUL, 3-6 EYLÜL 2026 TARİHLERİ ARASINDA İSTANBUL’UN FARKLI NOKTALARINDA DÖRT ETAP HALİNDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK.