Kardeşköyspor’un kadrosuna kadın yardımcı antrenör

Kardeşköyspor teknik kadrosuna yeni atama:

Aydın Süper Amatör Lig ekiplerinden Kardeşköyspor, teknik ekibine kadın antrenör dahil etti. Kulüp, daha önce futbolculuk ve altyapıda görev yapan Ayça Tekmen'in, antrenör Tolga Çomak'ın yardımcısı olarak A takımda görev alacağını duyurdu. Tekmen, sahip olduğu saha deneyimi ve altyapı çalışmalarından edindiği birikimi takımın hizmetine sunacak.

Tekmen'in geçmişi ve saha deneyimi:

Ayça Tekmen, kadın futbolunda forma giydiği dönemlerin yanı sıra Hatayspor ve Galatasaray spor okulu gibi yapılarda yer aldı. Söke'deki altyapı çalışmaları ve İncirliova'da kadın futbolunda antrenörlük yapması, Tekmen'in farklı yaş gruplarıyla çalışma tecrübesini pekiştirdi. Kulübün altyapısında da görev alan Tekmen, bu geçmişiyle A takıma doğrudan katkı vermeyi hedefliyor.

Görev tanımı ve ortak hedefler:

Tekmen, Tolga Çomak ile birlikte takımın antrenman organizasyonu, maç hazırlıkları ve oyuncu gelişimine dair sorumluluklar üstlenecek. Çomak ve Tekmen, Efeler temsilcisi olarak Kardeşköyspor'un Süper Amatör Lig'deki performansını yükseltmek için birlikte mesai harcayacak.

AYDIN SÜPER AMATÖR LİG’DE MÜCADELE EDEN EFELER TEMSİLCİSİ KARDEŞKÖYSPOR’DA AYÇA TEKMEN, ANTRENÖR TOLGA ÇOMAK’IN YARDIMCILIĞINI YAPACAK. FUTBOLCULUK VE ALTYAPI ÇALIŞMALARINDAN EDİNDİĞİ DENEYİMİ SAHAYA TAŞIYACAK OLAN TEKMEN, TAKIMIN BAŞARISI İÇİN GÖREV ÜSTLENECEK.