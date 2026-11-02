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Elazığspor beyaz grupta liderliğe yerleşti

Seza Çimento Elazığspor, Aliağa FK'nın İnegöl Kafkasspor'a 3-2 yenilmesiyle Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta liderliğe yükseldi; hücum ve savunma dengesi öne çıktı.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 12:36

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Elazığspor beyaz grupta liderliğe yerleşti

maç sonucu ve puan durumu:

Seza Çimento Elazığspor, Aliağa FK'nın İnegöl Kafkasspor deplasmanında 3-2 yenilmesiyle Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta liderlik koltuğuna geçti.

Bordo-beyazlı ekip, ligde attığı 27 golle grubun en fazla gol atan ikinci takımı olurken, yediği 7 golle de grubun en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor.

takım performansı ve öne çıkanlar:

Elazığspor'un hem hücumdaki verimliliği hem de savunmadaki disiplinli görüntüsü, zirve yarışında belirleyici oldu. Attığı goller ve az sayıda yenilen gol takımın puan toplamasına doğrudan katkı sağladı.

kart cezaları ve gelecek maç:

Sağ bek Erhan Kartal ile stoper Feyyaz Belen, sarı kart ceza sınırına geldi. Her iki oyuncu da KT Şanlıurfaspor karşısında sarı kart görmeleri halinde, 11. haftada deplasmanda oynanacak EÇ Erbaaspor maçında cezalı duruma düşecek.

ELAZIĞSPOR, LİDERLİĞİ KAPTI

ELAZIĞSPOR, LİDERLİĞİ KAPTI

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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