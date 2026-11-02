Muratpaşa’dan squash şampiyonasında iki bronzla döndü

Muratpaşa Belediyespor Nilüfer'den madalyalarla döndü

30 Ekim-1 Kasım tarihlerinde Bursa'nın Nilüfer ilçesinde düzenlenen Squash Büyükler Türkiye Şampiyonası'nda Muratpaşa Belediyespor sporcuları önemli sonuçlar aldı. Kulüp, turnuvayı iki bronz madalya ile tamamlayarak Antalya'yı gururlandırdı.

yarı finale yükselen sporcular:

Büyük erkekler kategorisinde milli takım sporcusu Ferruh Dinçer yarı finale çıkıp Türkiye üçüncüsü olurken, büyük kadınlar kategorisinde milli takım sporcusu İpeksu Dolma de yarı finale yükselerek Türkiye üçüncülüğünü elde etti. Her iki sporcu da turnuva boyunca istikrarlı performans sergiledi.

sakatlık ve takımın diğer katkıları:

Genç milli takım sporcusu Arif Doruk Dalkıran, çeyrek finalde yaşadığı sakatlık nedeniyle maçını tamamlayamadı; buna rağmen büyük erkekler kategorisini Türkiye beşincisi olarak bitirdi. Muratpaşa Belediyespor A takım, altyapı ve yetişkin sporcularından Çınar Dündar, Duygu Ata, Gözde Ata, Ümmünaz Dinçer, Duru Bağcı ve Sevda Dalkıran da sıralama karşılaşmalarındaki galibiyetleri ve mücadeleleriyle kulübü başarıyla temsil etti.

MURATPAŞA BELEDİYESPOR SPORCULARI, 30 EKİM-1 KASIM TARİHLERİ ARASINDA BURSA’NIN NİLÜFER İLÇESİNDE DÜZENLENEN SQUASH BÜYÜKLER TÜRKİYE ŞAMPİYONASI’NDA ELDE ETTİKLERİ DERECELERLE ANTALYA’NIN GURURU OLDU. ŞAMPİYONADA MÜCADELE EDEN MURATPAŞALI SPORCULAR, İKİ BRONZ MADALYA KAZANIRKEN FARKLI KATEGORİLERDE DE BAŞARILI SONUÇLAR ELDE ETTİ.