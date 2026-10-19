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Trabzon açıklarında makara kopuşu: ağ aksamının çökmesiyle 1'i ağır 4 yaralı

Akçaabat'tan açılan teknenin makara sisteminin kopmasıyla ağ aksamı üzerine düştü; 1'i ağır 4 balıkçı Araklı'da hastanelere kaldırıldı.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 16:09

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Trabzon açıklarında makara kopuşu: ağ aksamının çökmesiyle 1'i ağır 4 yaralı

Olayın gelişimi:

Trabzon’un 30 mil açığında, Akçaabat'tan denize açılan bir balıkçı teknesinde, avlanan palamutların bulunduğu ağı tekneye çekerken makara sisteminin kopması sonucu iş kazası meydana geldi. Kazada, ağ aksamının balıkçıların üzerine düşmesiyle 1'i ağır olmak üzere 4 balıkçı yaralandı.

Müdahale ve tahliye:

Yaralı balıkçılar, aynı firmaya ait başka bir balıkçı teknesiyle Araklı Limanına getirildi. Limanda bekleyen ambulanslarla yaralılar alınarak Araklı Devlet Hastanesi ve çevre hastanelere sevk edilip tedavi altına alındı.

Yaralıların durumu:

Olayda bir balıkçının durumunun ağır olduğu öğrenilirken, diğer yaralıların hastanelerde tedavi gördüğü belirtildi. Kaza, makara sisteminin kopması sonucu ağ aksamının çökmüş olmasıyla gerçekleşti.

Trabzon açıklarındaki balıkçı teknesinde iş kazası: 1’i ağır 4 yaralı

Trabzon açıklarındaki balıkçı teknesinde iş kazası: 1’i ağır 4 yaralı

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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