Trabzon'da samuray arılarıyla kahverengi kokarca nüfusunda düşüş

Trabzon'da koordineli mücadeleyle kokarca sayısında gerileme

Trabzon'da kahverengi kokarcayla mücadelede son üç yılda uygulanan biyolojik ve kimyasal yöntemler sonucu popülasyonda belirgin bir azalma yaşanıyor. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Trabzon Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda, hem laboratuvarda üretilen doğal düşmanlar hem de hedeflenen ilaçlama faaliyetleri ön plana çıktı.

Biyolojik mücadele: samuray arılarının rolü:

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayata geçirilen eylem planı çerçevesinde, laboratuvar ortamında üretilen samuray arıları doğaya salınıyor. Trabzon'da son üç yılda doğaya bırakılan 200 binin üzerinde samuray arısının bölgeye adapte olduğu ve kokarca yumurtalarını parazitlediği gözlemlendi. İl Müdürü İsa Kaplan, samuray arısının kokarca yumurtasının içine kendi parazitini bırakarak kokarca neslinin azalmasına katkı sağladığını vurguladı.

Kimyasal mücadele ve saha uygulamaları:

Kimyasal mücadele kapsamında özellikle kışlak olarak kullanılan boş evler, orman ve bahçe kenarlarında sistematik ilaçlama yapıldı. Kent genelinde park, bahçe ve köy meydanlarının bulunduğu 2 bin 500 dekarlık alanda ilaçlama gerçekleştirilirken, vatandaşlara 25 bin biyosidal ürün dağıtıldı. Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle yürütülen kışlak çalışmaları, yazın kullanılan ve kışın boş kalan evlerin ilaçlanmasını içeriyor.

Saha bulguları ve coğrafi farklılıklar:

Alan çalışmalarında kokarca yoğunluğunun kent genelinde bazı ilçelerde toplandığı, yüksek rakımlı ilçelerde ise zararlıya rastlanmadığı tespit edildi. İl genelinde kokarca popülasyonunun geçmiş yıllara göre azaldığı, popülasyonu yoğun 12 ilçede ekiplerin gece gündüz, hafta sonu dahil çalıştığı bildirildi.

Fındıkta zarar: kokarca mı, külleme mi?

Bu yıl fındıkta görülen ürün kayıplarında kokarcanın tek başına sorumlu olmadığı, özellikle yağışların etkisiyle külleme hastalığının zararının daha belirgin olduğu değerlendiriliyor. İsa Kaplan, fındıktaki zayiatın büyük bölümünün küllenme kaynaklı olduğunu belirterek, "Burada sadece kokarcanın günahı yok çoğunlukla küllenmenin zararı var" ifadelerini kullandı.

Yetkililer, biyolojik ve kimyasal mücadelenin birlikte yürütülmesinin, vatandaşların kendi bahçe ve tarım alanlarında gerekli önlemleri almasının ve düzenli kontrollerin sürdürülmesinin önemine dikkat çekiyor. Yapılan salımların ve ilaçlama çalışmalarının sonuçları düzenli izlenerek uygulamalar devam ettirilecek.

TRABZON’DA KAHVERENGİ KOKARCAYLA MÜCADELE KAPSAMINDA SON 3 YILDA 200 BİNİN ÜZERİNDE SAMURAY ARISI DOĞAYA SALINIRKEN, KİMYASAL MÜCADELE ÇALIŞMALARI DA ARALIKSIZ SÜRDÜRÜLÜYOR.