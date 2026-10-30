Hilal formunda yeni buluşma noktası: Güneykent seyir yolu

Güneykent seyir yolu'nda son durum

Elazığ'da hayata geçirilen Güneykent Seyir Yolu Projesi'nde çalışmalar yoğun tempoda devam ediyor. Proje, Başkan Şahin Şerifoğulları'nın 'Yeni Yüzyılda Elazığ Vizyonu' ve çevre odaklı şehircilik ilkeleri doğrultusunda ana ulaşım aksı boyunca mahalleyi hilal formunda çevreleyecek şekilde planlandı.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri sahada bir dizi yapısal ve peyzaj çalışmasını eş zamanlı yürütüyor. Proje alanındaki kafeterya ve sosyal tesis binalarının kaba inşaatı büyük ölçüde tamamlandı; şu anda ince inşaat ve dış cephe uygulamalarında sona gelindi.

altyapı ve rekreasyon alanlarındaki ilerleme:

Yürüyüş yollarının önemli bir kısmı tamamlanmış durumda. Çocuk oyun grupları ile açık hava fitness alanlarının zemin kaplama işlemleri bitirildi ve bisiklet yolları üzerinde düzenlemeler sürüyor. Peyzaj çalışmalarında son aşamaya gelindi; ağaçlandırma ve yeşillendirme öncesinde bitkisel toprak serimi ile tesviye işlemleri aralıksız devam ediyor.

sosyal donatı ve beklentiler:

Proje, eşsiz şehir manzarasına hakim bir seyir terası ile birlikte kafeterya, mescid, çok amaçlı hizmet binası, kameriyeler, dinlenme ve oyun alanları gibi çeşitli sosyal donatılar barındıracak. Bu donatılar bölge sakinlerine ve ziyaretçilere yeni bir kullanım alanı sunmayı hedefliyor.

Elazığ Belediyesi Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nün açıklamasında, çalışmaların tamamlanmasının ardından yatırımın mahalleye ve şehre huzurlu ve keyifli bir ortam sağlayacağı vurgulandı. Tamamlandığında Güneykent Seyir Yolu'nun bölgenin sosyal yaşamına yenilikçi bir soluk getirmesi bekleniyor.

ELAZIĞ’DA HAYATA GEÇİRİLEN GÜNEYKENT SEYİR YOLU PROJESİ’NDE ÇALIŞMALAR HIZLA İLERLİYOR