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Diyarbakır'da yağışa karşı seferberlik: ekipler su baskınlarına müdahale ediyor

Diyarbakır Büyükşehir, DİSKİ ve ilçe belediyeleri koordinasyonunda ekipleriyle kavşaklarda, mazgallarda ve su baskını olan noktalarda tahliye ediyor.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 10:25

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EDİTÖR: Aslı Han

Diyarbakır'da yağışa karşı seferberlik: ekipler su baskınlarına müdahale ediyor

saha çalışmaları:

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, DİSKİ Genel Müdürlüğü ve ilçe belediyelerinin ortak yönettiği çalışma kapsamında kent genelinde yoğun yağışın yol açtığı aksamalara anında müdahale ediliyor. DBB Genel Sekreteri Serdar Bakıroğlu koordinasyonunda sahaya çıkan ekipler, özellikle kavşaklarda ve yollarda biriken yağmur sularının tahliyesine öncelik veriyor.

Ekipler, tıkanan mazgalları açmak ve yağmur suyunun akışını engelleyen atıkları temizlemek için sistematik biçimde çalışıyor. Bu müdahaleler hem su birikintilerinin hızlı tahliyesini sağlıyor hem de olası ulaşım aksaklıklarını en aza indirmeyi hedefliyor. Çalışmalar, bölge bölge önceliklendirilen risk haritalarına göre planlanarak yürütülüyor.

itfaiye müdahaleleri:

İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri gelen ihbarlara göre su baskını yaşanan noktalara yönlendiriliyor. İtfaiye ekipleri, su boşaltma ve tahliye çalışmaları yaparak yurttaşların yaşamını etkileyen mağduriyetleri gidermeye çalışıyor. Sahadaki müdahaleler, DİSKİ ve ilçe ekipleriyle koordineli şekilde yürütülüyor; ihtiyaç duyulan bölgelere araç, personel ve pompa gibi ekipmanlar yönlendiriliyor.

Koordinasyon merkezleri ile sahadaki birimler arasındaki iletişim, müdahalelerin hızını artırıyor. Bu sayede ihbarların değerlendirilmesi ve en kısa sürede müdahale ekibinin sevk edilmesi sağlanıyor. Çalışmalarda güvenlik önlemlerine dikkat edilerek ekiplerin ve vatandaşların emniyeti ön planda tutuluyor.

vatandaşa uyarılar ve başvuru kanalları:

Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlara zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları ve su birikintilerinin bulunduğu alanlarda dikkatli olmaları çağrısında bulundu. Yollarda oluşan su birikintileri trafikte risk oluşturabileceği için araç sürücüleri hızlarını azaltmaları ve su birikintilerinden mümkün olduğunca uzak durmaları isteniyor.

Vatandaşların yağış kaynaklı karşılaştıkları olumsuzlukları ve müdahale taleplerini bildirmeleri için Alo 153 Çağrı Merkezi hizmet veriyor. İhbarlar doğrultusunda ekipler hızlıca yönlendirilerek bölgesel çalışmaların etkinliği artırılıyor.

Yetkililer, kısa süreli ve ani yağışların etkilerinin ekiplerin çalışmalarıyla azaltılacağını, koordinasyonun sürdürülmesiyle kentin günlük yaşamının normale dönmesinin hedeflendiğini belirtiyor.

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, DİSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VE İLÇE BELEDİYELERİYLE KOORDİNASYON...

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, DİSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VE İLÇE BELEDİYELERİYLE KOORDİNASYON İÇİNDE YOĞUN YAĞIŞ NEDENİYLE AKSAMA YAŞANAN NOKTALARA MÜDAHALE EDİYOR. EKİPLER, KAVŞAK VE YOLLARDA BİRİKEN SULARI TAHLİYE EDERKEN İTFAİYE DE İHBARLAR DOĞRULTUSUNDA SU BASKINLARININ YAŞANDIĞI ALANLARDA ÇALIŞMA YÜRÜTÜYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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