Sivas'ın kale dönüşümü turizme hazırlanıyor

Sivas Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun yapımı devam eden Tarihi Kale Projesi alanında incelemelerde bulundu. Proje, şehir merkezindeki atıl yapıların kaldırılması ve kazı çalışmalarının ardından yeni yapılarla bölgenin geleneksel mimari dokusunu canlandırmayı hedefliyor.

çalışmaların kapsamı:

Başlangıçta alanda temizleme ve yıkım çalışmaları yapıldıktan sonra, farklı tiplerde çok sayıda bina inşa edildi. Başkan Uzun, görevleri süresince yoğun çalışma yürütüldüğünü belirterek, projede bugüne kadar 11 binanın daha önce tamamlandığını ve ek olarak 34 yeni binanın tamamlandığını aktardı.

Proje kapsamında kazı ve restorasyon uygulamalarıyla tarihi dokuya uygun yeni yapılar inşa edilirken, bölgenin turizm potansiyelinin de artırılması amaçlanıyor. Yapılan çalışmalar, hem kentin fiziksel görünümünde hem de ziyaretçi çekme kapasitesinde değişim yaratacak şekilde planlandı.

zaman çizelgesi ve bütçe:

Peyzaj çalışmaları için gerçekleştirilen ihale tutarı 175 milyon TL olarak açıklandı. Başkan Uzun, peyzaj uygulamalarının 2027 yılının yaz ayı sonlarında tamamlanmasının hedeflendiğini, projenin ise 2028 yılında açılacağını söyledi.

Uzun, çalışmalarda emeği geçenleri teşekkür ederek projenin şehre hayırlı olmasını diledi. Açıklamalarda projeye verilen önemin altı çizilirken, ileri aşamalarda peyzaj düzenlemeleri ve çevre düzeniyle bölgenin ziyaretçi akışına hazır hale getirileceği vurgulandı.

Kale Projesi, Sivas'ın geleneksel mimari karakterini öne çıkarma ve kent merkezinde yeni bir kültürel-turistik alan oluşturma hedefiyle ilerlemeye devam ediyor. Proje tamamlandığında, şehir için önemli bir cazibe noktası haline gelmesi bekleniyor.

SİVAS BELEDİYE BAŞKANI DR. ADEM UZUN, YAPIMI DEVAM EDEN KALE PROJESİ’Nİ YERİNDE İNCELEYEREK ÇALIŞMALAR HAKKINDA BİLGİ ALDI. PEYZAJ ÇALIŞMALARININ BAŞLADIĞINI İFADE EDEN BAŞKAN UZUN, “2028 YILINDA BU PROJEMİZİ AÇMIŞ OLACAĞIZ” DEDİ.