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Vali Varol Aydın'da doğa varlıklarının korunmasını ve yaban hayatını değerlendirdi

Aydın Valisi Osman Varol, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nü ziyaret ederek korunan alanlar, yaban hayatı ve biyolojik çeşitliliği değerlendirdi.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 12:27

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EDİTÖR: Emre Koç

Vali Varol Aydın'da doğa varlıklarının korunmasını ve yaban hayatını değerlendirdi

Vali ziyaretinde kurum çalışmaları gözden geçirildi

Aydın Valisi Dr. Osman Varol, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nü ziyaret ederek kurumun sorumluluk alanında yürütülen faaliyetler hakkında bilgi aldı. Ziyarette, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürü Ömer Ali Kızlarkayası tarafından müdürlüğün çalışmaları sunuldu ve mevcut uygulamalar değerlendirildi.

bilgilendirme ve değerlendirme:

Görüşmede Aydın genelindeki korunan alanların mevcut durumu, doğal yaşamın korunmasına yönelik yürütülen çalışmalar ve yaban hayatının sürdürülebilirliğinin sağlanmasına ilişkin konular ele alındı. Değerlendirmede, müdürlüğün sorumluluğundaki sahalarda yapılan uygulamalar ile saha izleme, koruma önlemleri ve yönetim yaklaşımlarının önemi vurgulandı.

koruma öncelikleri ve gelecek aktarımı:

Toplantıda ayrıca Aydın'ın sahip olduğu doğal zenginliklerin gelecek nesillere aktarılmasının gerekliliği üzerine duruldu. Biyolojik çeşitliliğin korunmasına yönelik faaliyetlerin sürekliliği, kurumlar arası koordinasyon ve toplum bilinci oluşturmanın altı çizildi; müdürlük bünyesindeki çalışmalar bu çerçevede değerlendirildi.

AYDIN VALİSİ DR. OSMAN VAROL, DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR MÜDÜRLÜĞÜ&#039;NDE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR...

AYDIN VALİSİ DR. OSMAN VAROL, DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR MÜDÜRLÜĞÜ'NDE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR HAKKINDA BİLGİ ALIRKEN, KENT GENELİNDEKİ KORUNAN ALANLAR, YABAN HAYATININ KORUNMASI VE BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNE YÖNELİK FAALİYETLER ELE ALINDI.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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