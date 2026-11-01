kasımpaşa ile beşiktaş 2-2 berabere kaldı

maç özeti:

Trendyol Süper Lig 10. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşma Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynandı ve maç boyunca tempo ile ani ataklar dikkat çekti. Beşiktaş, ikinci yarının hemen başında Vlahovic'in golüyle farkı ikiye çıkararak üstünlüğü ele geçirdi; ancak ev sahibi takım ataklarını artırarak skoru dengeledi.

goller ve kritik anlar:

Beşiktaş'ın gollerinden ilki 47. dakikada geldi. Ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Amir Murillo'nun pasında Dusan Vlahovic, penaltı noktası üzerinden yerden vuruşla topu uzak köşeden ağlara gönderdi ve skoru 0-2 yaptı. İlk gol öncesinde ise Leandro Trossard 28. dakikada skoru açmıştı.

Kasımpaşa, 60. dakikada Hajradinovic'in ceza sahası içine ortasında Claudio Winck'ün altı pas çizgisinden kafa vuruşuyla skoru 1-2'ye getirdi. Maçın kırılma anı 87. dakikada kaydedildi: Kerem Demirbay'ın sol kanattan ortasında Marcus Rafferty kafayı vurdu ve karşılaşma 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

takım kadroları ve değişikliklerin etkisi:

Kasımpaşa kadrosunda Gianniotis kalede yer aldı; Claudio Winck, Adem Arous, Matei Ilie ve Ayberk Karapo savunmada görev aldı. Orta sahada Kerem Demirbay ile Hajradinovic'in varlığı, atak organizasyonlarını güçlendirdi. Vu oynanan değişiklikler arasında Rafferty'nin 83. dakikada oyuna girmesi son golü getiren hamle oldu.

Beşiktaş'ta Alexander Nübel kalede görev aldı. Savunmada Amir Murillo, Emmanuel Agbadou ve Emirhan Topçu forma giyerken hücum hattında Vlahovic, Trossard ve Wilfred Ndidi gibi isimler öne çıktı. Teknik direktör Vincenzo Italiano, maç içinde yaptığı hamlelerle dengeyi korumaya çalıştı.

Karşılaşmada hakem triosu Reşat Onur Coşkunses, Bilal Gölen ve Hüseyin Aylak görev yaptı. Sarı kart görenler arasında Kasımpaşa teknik direktörü Emre Belözoğlu, Adem Arous ve Beşiktaş'tan Tiago Djalo yer aldı.

Maçın genelinde her iki takım da gol pozisyonlarına girerken savunma açıkları ve hızlı hücumlara izin verdi. Beşiktaş iki kez öne geçmesine rağmen son bölümlerde savunma sağlamlaştırmakta zorlandı ve Kasımpaşa oyunun sonlarına doğru baskısını golle ödüllendirdi.

Öne çıkan not: Maç 2-2 sona erdi; golleri Beşiktaş adına Trossard (dk. 28) ve Vlahovic (dk. 47), Kasımpaşa adına Claudio Winck (dk. 60) ve Rafferty (dk. 87) kaydetti.

TRENDYOL SÜPER LİG’İN 10. HAFTASINDA BEŞİKTAŞ DEPLASMANDA KARŞILAŞTIĞI KASIMPAŞA İLE 2-2 BERABERE KALDI.