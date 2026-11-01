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Erdoğan'ın Güney Kore ziyareti resmi temaslara odaklanıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte Lee Jae Myung'un daveti üzerine İstanbul'dan Güney Kore'ye giderek resmî temaslarda bulunacak.

GİRİŞ: 01 Kasım 2026 - 21:34

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EDİTÖR: Caner Şahin

Erdoğan'ın Güney Kore ziyareti resmi temaslara odaklanıyor

Erdoğan'ın Güney Kore ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere eşi Emine Erdoğan ile birlikte Güney Kore'ye gitti. Ziyaret, Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung'un daveti üzerine gerçekleştiriliyor.

resmi protokol ve yolculuk:

Kamuoyuna verilen bilgiye göre Erdoğan, İstanbul'dan uçakla hareket ederek Güney Kore'ye ulaştı. Ziyaret boyunca resmî protokol çerçevesinde çeşitli görüşmeler ve temaslar planlanıyor; Cumhurbaşkanı'na eşi Emine Erdoğan da eşlik ediyor.

ziyaretin anlamı ve beklentiler:

Resmî davet kapsamında yapılacak görüşmeler, iki ülke arasında diplomatik temasların ve iş birliğinin sürdürülmesi açısından önem taşıyor. Ziyaretin ayrıntıları ve programın içeriği yetkililer tarafından açıklanacak.

Erdoğan'ın Güney Kore ziyareti, taraflar arasında doğrudan iletişim kanallarını güçlendirmeye ve planlanan görüşmeler aracılığıyla ikili ilişkileri ilerletmeye yönelik bir adım olarak değerlendiriliyor.

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, RESMİ TEMASLARDA BULUNMAK ÜZERE EŞİ EMİNE ERDOĞAN’LA BİRLİKTE...

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, RESMİ TEMASLARDA BULUNMAK ÜZERE EŞİ EMİNE ERDOĞAN’LA BİRLİKTE GÜNEY KORE’YE GİTTİ.

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

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