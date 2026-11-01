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Üç puan hedefiyle çıkan Ümraniyespor, ağır sahada eşitlikle döndü

Tolga Öztürk, Bodrum FK deplasmanında 1-1 sonuçlanan maçın ardından oyuncularını tebrik etti; saha zorluğunu ve gelişim hedeflerini vurguladı.

GİRİŞ: 01 Kasım 2026 - 21:44

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Üç puan hedefiyle çıkan Ümraniyespor, ağır sahada eşitlikle döndü

maçın özeti

Trendyol 1. Lig’in 13. haftasında Ümraniyespor, deplasmanda Bodrum FK ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında takımın teknik sorumlusu Tolga Öztürk değerlendirmelerde bulundu.

maçın oynanışı ve saha koşulları:

Öztürk, maça üç puan hedefiyle hazırlandıklarını belirterek sahadaki koşulların oyunu etkilediğini aktardı. Teknik sorumlu, "Sezon boyunca üç puan için hazırlanmıştık ama futbolda üç neticeli bir sonuç var. Bu ağır sahada oyuncularımız istediğimiz her şeyi, ellerinden gelen her şeyi en güzel şekilde yaptılar. Onları tebrik ediyorum" diyerek oyuncularının mücadele ve çabasını öne çıkardı.

gelişim alanları ve gelecek hedefi:

Maç sonrasında eksik yönlerin tespit edilip üzerinde çalışılacağını ifade eden Öztürk, takımın eksiklerini belirleyip düzeltme yönünde planlama yapacaklarını söyledi. "Eksiklerimiz var. Eksiklerimizi tespit edeceğiz. Onların üzerinde çalışarak çok daha iyi yerlere geleceğiz. İnşallah bundan sonraki maçlarda üç puan almaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu. Hoca oyuncuların performansını överek ilerleyen haftalarda üç puan hedefine odaklanacaklarını vurguladı.

Ümraniyespor için alınan bir puan, zorlu saha koşulları ve gösterilen mücadele göz önüne alındığında takımın dayanıklılığı hakkında fikir verirken, teknik ekip eksiklerin giderilmesine yönelik adımları hızlandıracağını belirtti.

TOLGA ÖZTÜRL

TOLGA ÖZTÜRL

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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