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Kuşadası'nda özgürlüğün 104. yılı coşkuyla anıldı

Kuşadası'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yılı Atatürk Meydanı'ndaki törenle anıldı; sembolik kurtarma, çelenk sunumu ve halk oyunları yapıldı.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 13:00

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EDİTÖR: Emre Koç

Kuşadası'nda özgürlüğün 104. yılı coşkuyla anıldı

Kuşadası'nın kurtuluşu 104. yılında anıldı

Kuşadası'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yılı, Atatürk Meydanı'nda düzenlenen törenle kutlandı.

Tören programı sabah 09.30'da kaymakamlık binasında, esareti simgeleyen kız çocuğunun efeler tarafından sembolik kurtarılmasıyla başladı. Ardından resmi kutlamalar Atatürk Meydanı'nda sürdü; programa Kuşadası Kaymakamı İbrahim Keklik, Kuşadası Belediye Başkan Vekili Tahsin Demirtaş, Kuşadası Garnizon Komutanı Personel Yarbay Gülçin Hayat, idari amirler, sivil toplum kuruluşları, siyasi partilerin temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törenin akışı:

Tören, Kaymakam İbrahim Keklik, Belediye Başkan Vekili Tahsin Demirtaş ve Personel Yarbay Gülçin Hayat'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı. Ardından saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu. Program, katılımcıların anma törenine yoğun ilgisi eşliğinde devam etti.

Günün anlamı ve başkan vekilinin mesajı:

Törende günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı Belediye Başkan Vekili Tahsin Demirtaş yaptı. Demirtaş, Kurtuluş Savaşı yıllarında işgal edilen Kuşadası'nın milletimizin bağımsızlık iradesi ve Kuvayı Milliye'nin kahramanca mücadelesiyle 7 Eylül 1922'de özgürlüğüne kavuştuğunu hatırlattı.

Konuşmasında Mahmut Esat Bozkurt, Kuşadalı Çam Mehmet, Yörük Ali Efe ve bölgedeki diğer Kuvayı Milliye mensuplarının, Kuşadası halkıyla omuz omuza vererek Milli Mücadele tarihine önemli bir iz bıraktığını vurgulayan Demirtaş, bu zaferin Türk Milletinin bağımsızlık iradesinin zaferi olduğunu belirtti. Demirtaş, "Bizlere düşen görev kahramanlarımızın bizlere emanet ettiği Cumhuriyetimizi, bağımsızlığımızı ve güzel Kuşadası'nı geleceğe daha güçlü taşımaktır. Kuşadası için daha çok çalışıp, üreteceğiz" sözlerine yer verdi.

Tören, farklı yaş gruplarından ekiplerin sunduğu çeşitli halk oyunları gösterileri ile sona erdi.

KUŞADASI’NIN DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞUNUN 104’ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜ, ATATÜRK MEYDANI’NDA DÜZENLENEN...

KUŞADASI’NIN DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞUNUN 104’ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜ, ATATÜRK MEYDANI’NDA DÜZENLENEN TÖRENLE KUTLANDI.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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