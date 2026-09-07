kırtasiyelerde sıkı denetim: fiyat ve ürün güvenliği odağı

Denetimler şişli ve 39 ilçede yürütüldü:

İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde öğrenci ve velilerin hem ekonomik çıkarlarını hem de sağlıklarını korumak amacıyla kırtasiye denetimlerini yoğunlaştırdı. Çalışmalar İstanbul genelinde 05 Ağustos itibarıyla başlatılarak, şehrin 39 ilçesinde eş zamanlı denetimler yapıldı; Şişli'de gerçekleştirilen saha incelemeleri de bu kapsamda yer aldı.

Kapsam ve yöntem:

Denetimler sırasında ekipler, kırtasiye ürünlerinin fiyat etiketleri ile kasa fiyatları arasındaki uyuma, mevzuata uygun etiketlemeye ve ürün güvenliği şartlarına odaklandı. Bakanlıktan gelen uzman ekipler ayrıca kansorejen madde şüphesi taşıyan ürünleri laboratuvar incelemesine aldı; bu tip analizlerin sonucunun yaklaşık 3 gün içinde netleşeceği belirtildi.

Bulgular ve yaptırımlar:

İstanbul'da toplam 885 kırtasiye ürünü satan işletmede yaklaşık 106.901 ürün incelendi. Denetimler sonucunda reyon ile kasa arasındaki fiyat farklılığı gösteren yaklaşık 251 ürün tespit edildi. Fiyat etiketindeki aykırılıklar nedeniyle işletmelere toplam 997.223 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca denetimlerde 24.378 ürünün fiyatının yüksek bulunduğu ve bunların detaylı incelemeye alındığı bildirildi.

İstanbul Ticaret İl Müdürü İsmail Menteşe, 'Ticaret Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda, hem velilerimizin ve öğrencilerimizin ekonomik çıkarlarını korumak hem de sağlığı tehdit edebilecek güvensiz ürünlerin piyasada yer almasını engellemek amacıyla yaygın ve yoğun denetimler yürütüyoruz' ifadelerini kullandı.

Geçmişle karşılaştırma ve uyum çalışmaları:

Denetimlerin sonuçları, mevzuata uyumun arttığına işaret ediyor. 2025 yılında tespit edilen 2.174 Fiyat Etiket Yönetmeliği aykırılığı, yürütülen istikrarlı denetim ve bilgilendirme faaliyetleri sayesinde bu yıl 251'e geriledi; bu, yaklaşık yüzde 85'ten fazla azalış anlamına geliyor. Ayrıca, kırtasiye ürünlerindeki güvensizlik oranının 2011'de yüzde 50'nin üzerinde olduğu; Bakanlığın piyasa gözetimi, alınan tedbirler ve sektörün mevzuata uyum hassasiyeti ile bu oranın şu an yüzde 1'in altına düştüğü vurgulandı.

İşletmelerin mevzuata uyumunu desteklemek amacıyla toplam 419 işletmede Fiyat Etiket Yönetmeliği kapsamında bilgilendirme çalışması yapıldı. Yetkililer, denetimlerin yıl boyunca sürdürüleceğini ve tüketicilerin güvenliğine öncelik verilmeye devam edileceğini bildirdi.

İstanbul'da yeni eğitim öğretim yılı öncesi kırtasiyelere denetim